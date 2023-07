En doble rol de ministro y candidato, Massa relanza vínculo en el FMI

De ahora en más, se abre un camino de negociaciones novedoso para el Fondo: discutir con un ministro candidato. Cómo puede afectar el diálogo con el organismo hasta fin de año. Qué roles le esperan a Massa y a Georgieva.

El anuncio de la precandidatura de Sergio Massa sacudió a la política nacional, pero también a la internacional. Uno de los interrogantes que arrojó su unción en el frente Unión por la Patria es la novedad de su doble rol hasta el 10 de diciembre: será el principal interlocutor con el FMI y a la vez liderará la campaña del peronismo en las elecciones 2023.

Sobre la hora, el Gobierno canceló el vencimiento y le pagó al Fondo Monetario Internacional US$ 2.700 millones, que están integrados en parte con Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que utiliza el organismo multilateral, y otra con yuanes de libre disponibilidad. Con el objetivo de cerrar el nuevo acuerdo con el organismo multilateral de crédito, un equipo económico encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein viajará a Estados Unidos a principios de la semana.

Fue la primera acción operativa tras la confirmación de Massa precandidato, la cual vino con novedad. Por primera vez, Argentina efectuó un pago con la moneda del gigante asiático, algo absolutamente inusual en los despachos de las oficinas en Washington. De ahora en más, se abre un camino de negociaciones novedoso para el Fondo: discutir con un ministro candidato.

Qué opinan los economistas del doble comando de Massa

Leandro Ziccarelli es economista del Centro de Economía Política (CEPA) y conduce el podcast FMI (Financiero, Monetario e Irreverente). En diálogo con El Destape, afirmó que la precandidatura de Massa no representa un "cambio de juego trascendental", pero le parece que "suma" porque "también establece un cierto compromiso con el programa que vayan a firmar".

"Acá lo que hay que hacer es recalcular todo el programa por los efectos de la sequía y demás. Se abrió un escenario en donde ibas a tener que negociar el programa con un ministro de un gobierno que se está yendo con otro candidato, lo cual no sumaba", señaló Ziccarelli. En algún punto, el Fondo Monetario "tiene la garantía de que Massa firmará el acuerdo y querrá que el acuerdo llegue a puerto porque, básicamente, es candidato".

"Incluso lo que puede suceder es que Massa pueda comprometer cosas para después de la elección, porque el candidato es él. El fondo sabe que en unos meses hay elecciones y que el interlocutor con el que está hablando, sea el candidato o no, puede cambiar en un lapso de cinco meses", sostuvo el economista. A diferencia de Cambiemos en 2019, remarcó que Argentina "está pidiendo la plata para que se pague", cuando a Macri "le adelantaron todos los desembolsos para que los tenga antes de las elecciones".

Al hablar en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Massa aseguró que el FMI no quería que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner se construyera este año. Una "rayada de auto" contra el organismo de Kristalina Georgieva tras la postulación del tigrense.

El analista de M&R Asociados Gustavo Marangoni conversó con este medio y reflexionó: "Para el Fondo debe tener como dos rostros, uno por el lado de manejarse con cuidado procurando no aparecer como si feura a darle un respaldo al ministro, sino a la Argentina. Me imagino cuidando las formas para evitar eso". Pero por otro lado, también, "con la certeza de estar negociando con alguien que es más afín, conocido y más amigable a sentarse a la mesa bajo determinados supuestos que no son los del sector más duro de la alianza", por lo que "ahí estarán de alguna manera calibrando la diplomacia internacional en cuanto a otros casos de ministros de Economía negociando con el Fondo y siendo candidatos", subrayó.

Según su perspectiva respecto al caso argentino, lo que "hace la diferencia de otros países es que somos el principal deudor del Fondo Monetario... ejemplos como el de Brasil o en México, era negociando acuerdos en última instancia más rutinarios y dentro del ámbito de lo no extraordinario".

Por su parte, el economista jefe de la consultora FIDE, Pedro Gaite, indicó que la precandidatura de Massa "trajo un poco más de certidumbre en lo que resta de este año y también pensando en las distintas opciones que se pueden dar de gobierno de cara al futuro". Ese efecto "tuvo un impacto positivo en el mercado por el aumento del precio de acciones, de bonos, la caída del riesgo país, la caída del precio de los dólares futuros", apuntó.

"Su candidatura cayó bien y refuerza de nuevo la figura política de Massa y las posibilidades de negociar con el fondo, lo cual, obviamente, no quiere decir que sea una relación sencilla, ni que sean negociaciones sencillas", soslayó el economista. Este año, Argentina "está enfrentando la peor sequía de su historia, eso obviamente tuvo un impacto en la economía y se terminaron incumpliendo todas las metas con el fondo", y en este contexto, "la discusión es hasta qué punto puede aflojar el fondo para considerar la situación de la sequía y que el acuerdo siga su curso, se sigan dando los desembolsos, y en el mejor de los casos incluso que se adelanten los giros".

Hasta el momento, solo Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo, se expresó tras la confirmación de Massa y el pago del vencimiento en un escueto y protocolar comunicado: “El personal del FMI y las autoridades argentinas continuaran avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo".

“Las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica. Las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables", señaló la funcionaria.