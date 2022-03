Empresarios apoyaron al acuerdo con el FMI después de una reunión con Guzmán

Los máximos directivos de Visa, Syngenta y Accenture expresaron su apoyo al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el FMI.

Los máximos directivos de las empresas Visa, Syngenta y Accenture expresaron su apoyo al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional para renegociar US$ 44.500 millones. El pronunciamiento de los empresarios se da a conocer luego de la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien informó sobre los detalles del memorando de entendimiento que el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso.



Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, destacó que “cerrar un acuerdo con el FMI es fundamental para el país. El país no tiene opción. Necesita su inserción en el mundo para poder seguir funcionando”. “La economía local necesita de esa conexión internacional, por ende, caer en un default no es alternativa para Argentina”, dijo. La empresaria destacó que luego de la pandemia “realmente hemos visto un recupero del consumo en general en Argentina”.



Por su parte, Antonio Aracre, CEO Syngenta, destacó que la economía argentina “funciona en base a los dólares: las importaciones, las fábricas, la producción requieren insumos importados. Si no tenemos dólares no podemos producir, no podemos avanzar, no podemos generar trabajo, no podemos crecer”. En este marco “aprobar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es urgente y es importantísimo porque es lo que, precisamente, nos va a permitir que se generen esos dólares y que ingrese lo que necesitamos para poder seguir operando”. Aracre señaló que "en el Parlamento que se está discutiendo cómo encarar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo crítico que es que esto se apruebe para que los proyectos vinculados a la innovación y a la generación de empleo puedan seguir adelante”.



Por su parte, Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, destacó que durante la reunión de ayer “la discusión fue cómo hacer para que el enorme activo en ciencia y tecnología del país se materialice y colaboremos para generar valor en el país, a través de todas las empresas”. Con respecto al tema del apoyo del FMI, “que no fue el tema central de la reunión, pero fue un tema que se tocó lateralmente, es importantísimo que Argentina cierre el acuerdo con el Fondo y que el Congreso lo avale”. “Es una parte para seguir conectados al mundo y seguir generando futuro para nuestra gente, que en definitiva para eso estamos”, afirmó Kaufman.

"Venimos a debatir, no venimos a descalificarlos"

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, sostuvo esta tarde que "venimos a debatir, no venimos a descalificarlos". Destacó la "diversidad de las miradas que se expresaron" en la discusión que se inició el lunes en la cámara baja sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el FMI.



Martínez formuló estos conceptos al participar de la continuación del plenario de comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que retomó hoy el debate del acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) que busca avanzar con el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, para poder sesionar mañana o el viernes.

Investigar los giros al exterior

Referentes de la organización política Sobernxs, entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, presentaron una denuncia penal para que se investigue si personas y entidades a las que le atribuyen haber "fugado 86.000 millones de dólares entre 2016 y 2019 pueden acreditar el origen de los fondos para comprar las divisas o habrían cometido delitos de evasión y lavado", según explicaron hoy en redes sociales.



La denuncia lleva la firma de Boudou, el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la exembajadora Alicia Castro y el historiador dedicado al estudio de la deuda externa Alejando Olmos Gaona y recayó por sorteo en el juzgado federal 7 a cargo de Sebastián Casanello.



"Queremos dejar perfectamente aclarado, que tal como surge de nuestra presentación, el objeto procesal de la presente causa no es el mismo que el que se lleva adelante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, ya que en el expediente de referencia se trata de una denuncia por malversación contra el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, y en esta denuncia se trata de investigar a los que fugaron divisas la procedencia de los fondos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales", sostuvieron en la presentación a la que accedió Télam.