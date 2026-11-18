Los principales índices de Wall Street cerraron en rojo este martes afectados por la incertidumbre sobre la suerte de la empresa NVIDIA, líder de la producción de chips para la inteligencia artificial, mientras se conocían informes de una serie de fallas tecnológicas que limitaron los servicios a empresas, bancos y organismos gubernamentales de EE.UU., incluida la red interna de comunicaciones clasificadas de la NSA.

{{{htmlAmp}}}

El Dow Jones cayó 1,64 %, el S&P 500 retrocedió 1,03 % y el Nasdaq Composite perdió 0,74 %, como reflejo de la pérdidas que registraron las empresas Intel, Microsoft y Adobe, entre las más notorias. En la jornada, varios servicios como Gmail, Marriott, Microsoft Outlook, Microsoft 365 y distintas plataformas de Apple, como Apple Support, la App Store, iCloud y Apple Pay presentaron fallas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los problemas también se registraron en el servicio interno de la agencia de seguridad de Estados Unidos, NSA, y en Europa Equinor, la principal petrolera de Noruega y una de las mayores empresas energéticas, detectó un ciberataque en sus sistemas informáticos, pero sin impacto en la producción y sin indicios de robo de datos.

La mayor aversión al riesgo en Wall Street es el canal de contagio más importante para Argentina, en especial, los fondos internacionales tienden a reducir su exposición a mercados emergentes y activos de mayor riesgo.

Esa mayor dificultad para conseguir financiamiento externo, tanto para el sector público como el privado, transmite la presión a los bonos soberanos por el temor de que el Gobierno no pueda hacer frente a los vencimientos de deuda, que rondan los 4.500 millones el 9 de enero próximo.

Un episodio de aversión al riesgo internacional puede fortalecer al dólar y generar presión sobre las monedas emergentes y pérdida de valor de las materias primas, que afectará a la administración de Javier Milei por menores ingresos por exportación de granos y energía que sostuvieron hasta ahora los niveles récord de exportación.

Las dudas sobre la burbuja de la inteligencia artificial aparece como el factor central en el temor de los inversores que están empezando a cuestionar las valuaciones de las empresas vinculadas con IA y, sobre todo, si las inversiones multimillonarias en infraestructura y centros de datos tendrán una rentabilidad suficiente.

El presidente y fundador de NVIDIA, Jensen Huang, reapareció en la red social “X” ofreciendo hacerse cargo de la presidencia ejecutiva de la empresa después de renunciar como el CEO rodeado del escándalo por sus relaciones extramatrimoniales incluída una mujer sospechada de actuar para el gobierno chino.

La acción perdió aproximadamente un tercio de su valor desde el máximo de octubre y obligó a Hung a intentar transmitir confianza en que la empresa no perderá su rol de líder en el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial, aunque también pesan las dudas sobre las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips hacia China.

El valor de la acción subió después del cierre por los buenos resultados del balance, que reflejó ingresos de 115.800 millones de dólares en el tercer trimestre, un 103% más que hace un año, y un beneficio neto de 65.300 millones millones, 105% más, y para el trimestre en curso, anticipa ingresos de unos 130.000 millones millones.

También los datos de inflación más alta de la esperada y las expectativas de una Reserva Federal menos proclive a reducir las tasas están complicando el panorama, con el rendimiento del bono del Tesoro a diez años en 5,12%, un nivel elevado que compite con la rentabilidad esperada de las acciones y encarece el financiamiento.

La crisis de las tecnológicas con la expectativa de la suba de tasas de la FED para contener el proceso inflacionario provocó que la caída bursátil se extienda a sectores financieros y empresas de distintos rubros y a los distintos mercados, europeos y asiáticos, lo que empieza a configurar una una revisión más amplia de las posiciones de inversión.