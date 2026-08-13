La cuenta que Lemoine no hizo: cuánto hay que ganar para alquilar y criar hijos

La discusión pública sobre el acceso a la vivienda volvió a quedar reducida en estos días a una cuestión de decisiones individuales: “si no podés comprar una casa y tener hijos te impide alquilar una... capaz que no tenés hijos”, planteó la diputada nacional Lilia Lemoine en redes sociales. Sin embargo el problema que enfrentan las familias para acceder a una vivienda no se explica por los hijos, sino por una cuenta cada vez más difícil de cerrar: cuánto ingreso hace falta para pagar un alquiler, sostener los gastos cotidianos y criar a una familia sin quedar atrapado en el endeudamiento o resignar consumos básicos.

En concreto, una familia necesita estar dentro del 10,0% de mayores ingresos del país para llegar a alquilar un departamento de 3 ambientes en CABA, y que esto no le demande más del 30,0% de sus recursos, algo que -como indican las cifras oficiales- está lejos de ser la realidad de al menos 8 de cada 10 hogares. De este modo, tener hijos no es lo que vuelve inaccesible el alquiler, por el contrario los hijos hacen visible hasta qué punto el ingreso familiar queda corto frente al costo de vivienda y de vida.

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El alquiler se come una parte cada vez mayor del ingreso

En Argentina, más del 20% de los hogares vive en una vivienda alquilada, esto representa una suba del 70,4% desde 2010. Sin embargo, ese crecimiento se da en un contexto de fuerte deterioro en la accesibilidad: desde fines de 2023, con la derogación de la Ley Nacional de Alquileres (N°27.551), los precios vienen aumentando por encima de la inflación y, sobre todo, de los salarios, al punto que alquilar se vuelve inaccesible incluso para sectores con empleo formal.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un departamento de tres ambientes -la vivienda que puede resultar más adecuada para una familia con hijos- tiene una mediana de alquiler de 1.050.000 pesos y las expensas agregan, en promedio, otro 24,0% extra, según un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). A su vez, la oferta tampoco está pensada mayoritariamente para hogares que necesitan más espacio: los departamentos de tres ambientes representan apenas el 19,6% de las publicaciones, mientras que los de uno y dos ambientes concentran casi tres cuartas partes del mercado, de acuerdo con el informe trimestral del IDECBA.

Esa cuenta se vuelve aún más difícil cuando se la cruza con los ingresos. Una estimación de Fundación Encuentro ubicó en $2,8 millones mensuales el ingreso promedio neto de los hogares argentinos durante el primer trimestre de 2026 aunque advirtió que casi 8 de cada 10 de los hogares se encuentra por debajo de ese promedio: el 26,0% corresponde a la clase media baja, el 31,0% a la clase baja superior (no pobre) y otro 21,0% a hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza.

No obstante, el alquiler es apenas una parte de la cuenta de lo que implica en la Argentina actual sostener un hogar con hijos. Según el INDEC en junio pasado una familia de cuatro integrantes —un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años— necesitó 1.531.473 pesospara no quedar por debajo de la línea de pobreza. Para un hogar de cinco integrantes, compuesto por dos adultos y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el monto ascendió a 1.610.772 pesos. La cifra corresponde a la Canasta Básica Total (CBT) que mide gasto en alimentos y necesidades como vestimenta, transporte, educación y salud, aunque sin contar alquileres.

A su vez, la crianza tiene además un costo específico. El organismo de estadísticas nacional publicó también su Canasta de Crianza que incorpora tanto los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes como el valor económico del tiempo de cuidado. Según el relevamiento, criar un hijo de entre 6 y 12 años demandó 678.308 pesos mensuales en junio, mientras que, para un niño menor de un año, el costo fue de 529.539 pesos.

De ese modo, en un contexto en el que la vivienda absorbe una porción cada vez mayor del presupuesto, cada peso destinado más al alquiler es un recurso menos que deja de estar disponible para el resto de los bienes y servicios que demanda también un hogar.

Las cuentas que Lemoine no hizo

Si se toma la mediana de un departamento de tres ambientes sumado al gasto de las expensas, el costo mensual de sostener esa vivienda rondó aproximadamente en julio 1.300.000 pesos. Partiendo de este número y considerando que el estándar internacional establece que lo destinado a vivienda no debería absorber más del 30,0% de los ingresos del hogar -para que quede resto para hacer frente a otras necesidades básicas-, una familia necesitaría ganar alrededor de 4.300.000 pesos mensuales para afrontar ese alquiler y expensas, sin superar ese umbral.

Sin embargo, según los datos de distribución de los ingresos del INDEC, en el primer trimestre de 2026, el 80% de los hogares con ingresos percibía menos de 3.000.000 pesos mensuales. El noveno decil se ubicaba entre esa cifra y 4.120.000 de pesos, mientras que el décimo —el 10% de mayores ingresos— comenzaba arriba de los 4.000.000 millones.

En consecuencia, una familia necesita estar dentro del 10,0% de mayores ingresos para que alquilar un departamento de tres ambientes en CABA no le demande más del 30,0% de su ingreso, lo que -como indican las cifras oficiales- está lejos de ser la realidad de al menos 8 de cada 10 hogares. Incluso cuando se toma el ingreso promedio de cada grupo, para los hogares del octavo decil, el alquiler más las expensas representarían cerca del 49,0% del ingreso promedio y para los del noveno, alrededor del 37%.

Por último, la cuenta que queda pendiente no es cuántos hijos puede permitirse una familia que alquila sino cuánto debería ganar para poder criar, pagar una vivienda adecuada y todavía conservar un margen para vivir. Esa es, en definitiva, la cuenta que los datos obligar a hacer y que la frase de la diputada Lemoine dejó afuera.