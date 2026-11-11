A cuánto va a llegar el dólar en diciembre 2026, según un informe de consultoras y bancos privados

El dólar mayorista alcanzaría un promedio de $1.590 en diciembre de 2026, según las últimas proyecciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La estimación surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que mostró una corrección a la baja en las previsiones cambiarias para el cierre del año.

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De acuerdo con el informe, los especialistas esperan que el tipo de cambio oficial avance de manera gradual durante los próximos meses. Para noviembre, proyectan una cotización promedio de $1.558, mientras que para diciembre anticipan un incremento de $32, equivalente al 2,1%.

Por su parte, el grupo de los diez analistas con mejores antecedentes de pronóstico, conocido como Top 10, estima que el dólar mayorista promediará $1.580 en diciembre, diez pesos por debajo de la mediana general del relevamiento.

Las nuevas previsiones llegan en un contexto de incertidumbre financiera y expectativas sobre la evolución de la inflación, las tasas de interés y la actividad económica.

Dólar: cuánto esperan los bancos y consultoras para diciembre de 2026

El último REM del Banco Central mostró que los analistas redujeron sus estimaciones sobre la evolución del dólar oficial para los próximos meses. Según el relevamiento, el tipo de cambio mayorista registraría un promedio de $1.558 durante noviembre, lo que representa una corrección a la baja de $21,40 respecto de la encuesta anterior.

Para diciembre, la mediana de las proyecciones se ubica en $1.590, mientras que el Top 10 espera un valor de $1.580. De concretarse las estimaciones generales, el dólar mayorista acumularía una variación interanual del 9,8% respecto de diciembre de 2025.

Este comportamiento refleja que las consultoras y los bancos privados anticipan una evolución moderada del tipo de cambio durante el último tramo del año.

Las proyecciones del dólar REM

A cuánto llegará el dólar en 2027, según el BCRA

Las proyecciones del REM también permiten conocer qué esperan los analistas para los primeros meses de 2027. De acuerdo con el relevamiento, las cotizaciones promedio previstas son las siguientes:

Mes Dólar mayorista proyectado Noviembre 2026 $1.558 Diciembre 2026 $1.590 Enero 2027 $1.619 Febrero 2027 $1.649 Marzo 2027 $1.677 Abril 2027 $1.702

Las cifras corresponden a promedios mensuales esperados y no necesariamente a los valores de cierre de cada mes. De esta manera, los especialistas prevén que el dólar mayorista supere los $1.600 en enero y alcance los $1.700 durante abril de 2027.

A cuánto se va a vender el dólar

Por qué los analistas bajaron sus proyecciones para el dólar

Uno de los principales resultados del último REM fue la revisión a la baja de las expectativas cambiarias, incluso en un escenario de perspectivas económicas menos favorables. El informe también proyecta una inflación anual del 30,4% para 2026, por encima de la variación interanual esperada para el dólar mayorista en diciembre, del 9,8%. Sin embargo, las proyecciones representan expectativas del mercado y pueden modificarse según la evolución de las variables económicas y financieras.

Qué pasará con las tasas de interés en noviembre y diciembre

Además del dólar, el REM presentó nuevas estimaciones para las tasas de interés en pesos. Los especialistas ajustaron al alza sus previsiones sobre la tasa TAMAR de bancos privados, utilizada como referencia para distintos instrumentos financieros. Para noviembre, esperan una tasa nominal anual del 23,9%, lo que implica un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

En diciembre, la tasa proyectada alcanza el 24% nominal anual, con una corrección al alza de 0,5 puntos porcentuales.

Las estimaciones son las siguientes:

Período TAMAR nominal anual Tasa efectiva mensual Noviembre 2026 23,9% 1,96% Diciembre 2026 24% 1,97%

Por su parte, el Top 10 proyecta una TAMAR del 23,9% para noviembre y del 23,78% para diciembre. Estas previsiones muestran que los analistas esperan una relativa estabilidad de los rendimientos en pesos durante el cierre del año.