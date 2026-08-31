La Tarjeta Alimentar continuará vigente en septiembre con montos de hasta $149.425, según la cantidad de hijos que tenga cada grupo familiar. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el beneficio no tendrá aumento este mes, ya que sus valores no se actualizan automáticamente por la movilidad mensual de ANSES.

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Así, mientras la AUH tendrá en septiembre un incremento del 2,11%, la Prestación Alimentar conservará los importes que venía pagando. El monto dependerá de la composición del grupo familiar y se depositará junto con la asignación correspondiente.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en septiembre 2026

Los valores que se mantendrán durante septiembre son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

De esta manera, $149.425 es el monto máximo de la Tarjeta Alimentar, que se mantiene incluso para los grupos familiares con cuatro o más hijos. El beneficio se suma a otras prestaciones que puede recibir un mismo grupo familiar. En particular, durante septiembre pueden coincidir en una misma liquidación la AUH, la Prestación Alimentar y, en determinados casos, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en septiembre

La Prestación Alimentar se acredita de manera automática a los titulares alcanzados por el programa. Esto significa que no existe una inscripción específica para cobrar la Tarjeta Alimentar: el pago se determina a partir de la información registrada para las prestaciones correspondientes.

El dinero tampoco se deposita en una fecha independiente. La Tarjeta Alimentar se paga junto con la prestación de ANSES correspondiente y en la misma cuenta bancaria.

Los beneficiarios pueden revisar si tienen incluido el pago desde Mi ANSES, dentro de la sección “Hijos > Mis Asignaciones”, donde se muestran las prestaciones y complementos liquidados.

Tarjeta Alimentar con aumento confirmado

Cuánto se cobra de AUH más Tarjeta Alimentar en septiembre

La principal diferencia en septiembre estará en la AUH, que aumenta un 2,11% y pasa de $150.848 a $154.031 por hijo en su valor bruto. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. El pago directo será así de $123.221,55 por hijo. Al sumar la Prestación Alimentar, una familia con un hijo recibirá $123.221,55 de AUH más $72.250, por un total de $195.471,55.

Con dos hijos, el pago directo de AUH será de $246.443,10 y la Tarjeta Alimentar aportará $113.299, por lo que el ingreso conjunto llegará a $359.742,10.

Para una familia con tres hijos, en tanto, el pago mensual de AUH será de $369.664,65 y se sumarán $149.425 de Prestación Alimentar. El total será de $519.089,65.

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en septiembre 2026

Como el beneficio se deposita junto con la prestación principal, quienes cobran AUH recibirán la Tarjeta Alimentar de acuerdo con el calendario de pagos por terminación de DNI, que comenzará el martes 8 de septiembre y finalizará el lunes 21.

En consecuencia, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre de 2026: continuará pagando $72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 para familias con tres hijos o más.