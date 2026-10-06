De cuánto es la jubilación mínima de ANSES con o sin bono en octubre 2026: el monto que se cobra

La jubilación mínima de ANSES es de $435.748,51 en octubre de 2026, luego de la aplicación del aumento del 1,66% correspondiente a la movilidad mensual. Para quienes reciben el bono completo de $70.000, el monto total a cobrar asciende a $505.748,51.

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La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones y se determina a partir de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilados ANSES en octubre

Jubilación mínima de ANSES: cuánto se cobra con y sin bono en octubre

Los montos establecidos para octubre quedan de la siguiente manera:

Concepto Monto Jubilación mínima sin bono $435.748,51 Bono previsional $70.000 Jubilación mínima con bono $505.748,51

El bono completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, los jubilados y pensionados que perciben un haber superior a $435.748,51, pero inferior a $505.748,51, reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar este último monto.

Cuánto cobran las pensiones de ANSES en octubre

El aumento del 1,66% también modifica los valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Con el bono incluido, los montos son:

PUAM: pasa de un haber de $348.598,81 a un total de $418.598,81 con el bono.

pasa de un haber de $348.598,81 a un total de $418.598,81 con el bono. PNC por Invalidez y Vejez: el haber es de $305.023,96 y alcanza los $375.023,96 con el refuerzo.

el haber es de $305.023,96 y alcanza los $375.023,96 con el refuerzo. Pensión Madre de 7 hijos: queda en $435.748,51 y llega a $505.748,51 con el bono.

Jubilados: cuánto se cobra de bono

ANSES: qué pasa con las asignaciones en octubre 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben un incremento del 1,66% durante octubre. La Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $156.588 por hijo, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $509.863.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $78.304 para el primer rango de ingresos y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanza los $254.943 para ese mismo segmento.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre

El calendario de pagos de ANSES comienza el 8 de octubre de 2026. Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran entre el 8 y el 22 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo tienen fechas de cobro entre el 23 y el 29 de octubre. Las Pensiones No Contributivas, por su parte, se acreditan entre el 8 y el 15.

Desde la entrada en vigencia de la fórmula establecida por el Decreto 274/24, las prestaciones previsionales tienen actualizaciones mensuales vinculadas con la inflación de dos meses atrás. Por ese mecanismo, en octubre el incremento aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones es del 1,66%.