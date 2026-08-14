De cuánto es la inflación acumulada entre enero y julio 2026 en Argentina: el porcentaje, según el INDEC

Qué pasó con la inflación en lo que va del año

La inflación acumulada entre enero y julio de 2026 fue del 19,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se conoció luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una suba del 2,1% en julio, una leve aceleración frente al 1,9% de junio. En tanto, al comparar los precios con julio del año pasado, la inflación interanual se ubicó en 33,8%.

El dato de julio mostró que el proceso de desaceleración mensual encontró cierta resistencia para consolidarse por debajo del 2%. Además, la dinámica de precios fue dispar entre los distintos componentes de la canasta, con fuertes incrementos en rubros estacionales vinculados con las vacaciones de invierno.

De cuánto fue la inflación acumulada entre enero y julio de 2026

De acuerdo con los datos oficiales, el IPC acumuló un incremento del 19,3% durante los primeros siete meses del año. Las principales referencias de inflación quedaron así:

Inflación de julio: 2,1%.

2,1%. Inflación acumulada enero-julio: 19,3%.

19,3%. Inflación interanual: 33,8%.

El resultado mensual implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a junio, cuando el IPC había marcado 1,9%.

El impacto de la inflación en los salarios

Qué fue lo que más aumentó en julio

La división con el mayor incremento durante julio fue Recreación y cultura, con una variación del 5%, impulsada principalmente por los aumentos de paquetes turísticos y servicios culturales durante las vacaciones de invierno. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un avance del 2,8%. También se registraron incrementos en Salud (2,5%), Comunicación (2,4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%). Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, ligeramente por debajo del nivel general.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una baja del 1,3% y fue la única división con una variación negativa destacada durante el mes.

Cuánto aumentaron los alimentos en lo que va de 2026

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas acumula una suba del 20,2% desde diciembre, por encima del 19,3% registrado por el nivel general.

Dentro de esta categoría hubo fuertes diferencias entre los productos. A nivel nacional, Verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 8,3% solamente en julio, mientras que aceites, grasas y manteca avanzaron 2,3%.

Los productos lácteos y huevos aumentaron 1,4%, pan y cereales 0,9%, carnes y derivados 0,7% y las bebidas no alcohólicas 1,7%. Las frutas, en cambio, mostraron una baja mensual del 0,2%. En el Gran Buenos Aires, algunos alimentos registraron incrementos muy superiores al promedio. La papa aumentó 20,8%, la cebolla 17,1%, la lechuga 10,9%, la banana 7,6% y el tomate redondo 7,3%.

Cuánto tenemos de inflación acumulada

Inflación núcleo: cuánto subió en julio

Otro de los datos relevantes del informe del INDEC fue la evolución de la inflación núcleo, que busca reflejar la dinámica de precios dejando de lado componentes estacionales y regulados. En julio, la inflación núcleo fue del 1,8%, por debajo del IPC general, aunque mostró una aceleración respecto del 1,4% registrado en junio.

Los precios estacionales, por su parte, avanzaron 4,5%, mientras que los regulados aumentaron 2,1%. La fuerte variación de los estacionales estuvo relacionada, entre otros factores, con los aumentos de verduras, paquetes turísticos y alojamiento.

Qué precios aumentaron más en los primeros siete meses

Al analizar el comportamiento acumulado por categorías, los precios regulados son los que más aumentaron en lo que va de 2026, con una variación del 25,7% entre enero y julio. La inflación núcleo acumuló 17,6%, mientras que los productos estacionales registraron una suba del 17,9%.

Así, con siete meses transcurridos de 2026, la inflación acumulada se ubicó en 19,3%, mientras que el IPC interanual permaneció por encima del 30%, en 33,8%.