Cuánto gana un trabajador de call center en agosto 2026: el salario que cobra en Argentina

Los trabajadores de call centers y centros de contacto tienen nuevas escalas salariales en agosto de 2026, luego del último acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC).

El entendimiento alcanza al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 y estableció un incremento total del 5,7% sobre las escalas básicas de junio, distribuido en tres tramos iguales durante julio, agosto y septiembre.

Para agosto corresponde una suba del 1,9%, a la que se suma la segunda cuota de $25.000 de una asignación extraordinaria no remunerativa. Con estos conceptos, un trabajador de las categorías de jornada completa puede alcanzar un salario bruto superior a $1,3 millones.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobra un trabajador de call center en agosto 2026

El monto final depende de la categoría y de la cantidad de horas trabajadas por semana. Para las categorías con jornadas de 48 horas semanales, los valores establecidos son:

Categoría 1 - Mantenimiento: $1.320.463.

$1.320.463. Categoría 2 - Administrativo: $1.322.969.

En las categorías operativas, en tanto, los ingresos se determinan de manera proporcional a la carga horaria semanal.

Call center: cuánto cobra la categoría Operación A en agosto

Para los trabajadores incluidos en la Categoría 3 - Operación A, los haberes brutos de agosto son:

20 horas semanales: $551.238 .

. 21 horas: $578.799 .

. 22 horas: $606.361 .

. 23 horas: $633.923 .

. 24 horas: $661.486 .

. 25 horas: $689.046 .

. 26 horas: $716.609 .

. 27 horas: $744.171 .

. 28 horas: $771.732 .

. 29 horas: $799.294 .

. 30 horas: $826.856 .

. 31 horas: $854.417 .

. 32 horas: $881.980 .

. 33 horas: $909.543 .

. 34 horas: $937.103 .

. 35 horas: $964.665 .

. 36 horas: $992.227.

De esta manera, dentro de esta categoría los salarios se ubican entre $551.238 y $992.227, dependiendo de la extensión de la jornada.

Cuánto cobra la categoría Operación B

Para la Categoría 4 - Operación B, la escala salarial de agosto queda de la siguiente manera:

20 horas semanales: $559.575 .

. 21 horas: $587.553 .

. 22 horas: $615.532 .

. 23 horas: $643.512 .

. 24 horas: $671.491 .

. 25 horas: $699.468 .

. 26 horas: $727.447 .

. 27 horas: $755.426 .

. 28 horas: $783.405 .

. 29 horas: $811.384 .

. 30 horas: $839.361 .

. 31 horas: $867.340 .

. 32 horas: $895.320 .

. 33 horas: $923.298 .

. 34 horas: $951.277 .

. 35 horas: $979.255 .

. 36 horas: $1.007.234.

Así, un trabajador de Operación B percibe entre $559.575 y poco más de $1 millón, según su carga horaria.

Cuánto cobra un empleado de call center

Cómo es el aumento para los empleados de call centers

La última paritaria estableció un incremento total del 5,7%, calculado sobre las escalas salariales de junio de 2026. La mejora se distribuyó de manera no acumulativa en tres tramos:

Julio: 1,9%.

1,9%. Agosto: 1,9%.

1,9%. Septiembre: 1,9%.

Además, se acordó una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000. La primera correspondió a julio y la segunda se incorpora a los haberes de agosto, de manera proporcional a la jornada laboral.

El acuerdo también prorrogó la incorporación al salario básico de la suma fija no remunerativa de $120.000 que los trabajadores del sector ya venían percibiendo. Ese monto comenzará a incorporarse a los básicos recién en diciembre de 2026, mediante seis cuotas mensuales de $20.000 hasta mayo de 2027. Por otra parte, FAECyS y la cámara empresaria acordaron volver a reunirse en octubre para revisar las escalas salariales y analizar una eventual nueva actualización.

Qué adicionales cobran los trabajadores de call centers

Además de los valores de la escala, el convenio contempla otros conceptos que pueden elevar el ingreso final. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado y la asignación complementaria por presentismo.

Estos adicionales se calculan sobre los conceptos remunerativos y las sumas no remunerativas correspondientes al período, aunque queda excluida de la base de cálculo la asignación extraordinaria de $25.000. Por ese motivo, el salario final de cada trabajador puede superar los montos establecidos en la escala, dependiendo de su antigüedad, presentismo, jornada laboral y de otros adicionales que eventualmente abone la empresa.