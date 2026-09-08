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Cuánto gana un empleado de comida rápida: el sueldo que cobra en septiembre 2026

La nueva escala salarial para trabajadores de servicios rápidos fija básicos que parten de $997.033 y superan los $1,8 millones, además de sumas no remunerativas y adicionales según la categoría.

08 de septiembre, 2026 | 13.06
Comida rápida

Los trabajadores de cadenas de comidas rápidas como McDonald’s, Burger King y Mostaza tienen una nueva escala salarial en septiembre de 2026. Los montos varían según la categoría, la modalidad de contratación y las tareas realizadas, e incluyen tanto un salario básico como una suma fija no remunerativa.

La actualización corresponde a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 329/2000, representados por la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros.

La escala establece valores mensuales y por hora para el personal técnico, operativo y administrativo de la rama de servicios rápidos. Así, los básicos de septiembre se ubican entre $997.033 y $1.863.345 mensuales, antes de incorporar las sumas no remunerativas y otros adicionales que correspondan.

Cuánto cobra un empleado de comida rápida en septiembre de 2026

Entre las categorías más habituales, el Empleado Principiante tiene un salario básico de $1.108.417, al que se agrega una suma no remunerativa de $63.180. De esta manera, ambos conceptos totalizan $1.171.597. Para los trabajadores jornalizados, el valor es de $5.836,28 por hora más $332,67 no remunerativos. En tanto, un Empleado A percibe un básico mensual de $1.175.318, más $66.993 no remunerativos, mientras que para un Empleado B el básico asciende a $1.223.928, con un adicional no remunerativo de $69.764.

Para los trabajadores que se desempeñan como Sandwicheros, Empleados Administrativos o Dependientes de Mostrador, la escala establece un básico de $1.246.146, al que se suman $71.030 no remunerativos. Los Cajeros y Postreros, por su parte, tienen un salario básico de $1.294.387 y una suma adicional de $73.780.

Comida rápida: el salario que se cobra

En las categorías de mayor responsabilidad, un Encargado cobra un básico de $1.661.538, más $94.708 no remunerativos. Para los puestos de Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero, la remuneración básica llega a $1.863.345, junto con una suma no remunerativa de $106.211.

La escala salarial completa de septiembre

Los valores mensuales establecidos para las distintas categorías son:

Categoría Básico mensual Suma no remunerativa
Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero $1.863.345 $106.211
Encargado $1.661.538 $94.708
Líder B $1.619.864 $92.332
Dependiente de Salón $1.589.043 $90.575
Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero $1.498.412 $85.409
Líder A $1.394.271 $79.473
Oficial/Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero $1.311.043 $74.729
Cajero y Postrero $1.294.387 $73.780
Sandwichero, Administrativo y Dependiente de Mostrador $1.246.146 $71.030
Ayudante de Mantenimiento y Empanadero $1.245.100 $70.971
Empleado B $1.223.928 $69.764
Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo $1.195.522 $68.145
Empleado A $1.175.318 $66.993
Sereno, Lavacopas y Peón $1.163.517 $66.320
Empleado Principiante $1.108.417 $63.180
Aprendiz menor de 18 años $997.033 $56.831

Salarios con aumento en septiembre

Qué adicionales pueden cobrar los empleados de comida rápida

A los montos establecidos por categoría pueden incorporarse adicionales vinculados con las condiciones en las que se desarrolla la actividad. Para las horas trabajadas durante la jornada nocturna, comprendida entre las 21 y las 6, se establece un adicional de $685,60 más $39,08.

También existen adicionales por zona. Los trabajadores de Río Negro y Neuquén perciben un extra mensual de $134.690,57 más $7.677,36, mientras que quienes trabajan en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur reciben un adicional equivalente al 40% del salario básico correspondiente a su categoría.

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