Cuánto gana un empleado de comida rápida: el sueldo que cobra en agosto 2026

Los trabajadores de establecimientos de comida rápida y servicios de expendio de alimentos tienen una nueva escala salarial vigente en agosto de 2026, de acuerdo con el esquema de actualización establecido en la última negociación paritaria del sector.

El acuerdo entre la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines alcanza a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 329/00.

Para agosto, los salarios básicos permanecen en los valores fijados en julio, pero se suma una asignación no remunerativa equivalente al 3,94%. El porcentaje irá aumentando durante septiembre y octubre y finalmente será incorporado al salario básico en noviembre.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto gana un empleado de comida rápida en agosto 2026

El salario depende de la categoría del trabajador. En agosto, al básico vigente desde julio se agrega el 3,94% no remunerativo.

Así quedan los valores:

Encargado: básico de $1.661.538 + $65.464,60 no remunerativos. Total: $1.727.002,60 .

básico de $1.661.538 + $65.464,60 no remunerativos. . Dependiente de Salón: $1.589.043 + $62.586,29. Total: $1.651.629,29 .

$1.589.043 + $62.586,29. . Cajero: $1.294.387 + $50.979,85. Total: $1.345.366,85 .

$1.294.387 + $50.979,85. . Dependiente de Mostrador: $1.246.146 + $49.098,15. Total: $1.295.244,15 .

$1.246.146 + $49.098,15. . Empleado B: $1.223.928 + $48.222,76. Total: $1.272.150,76 .

$1.223.928 + $48.222,76. . Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522 + $47.103,57. Total: $1.242.625,57 .

$1.195.522 + $47.103,57. . Empleado A: $1.175.318 + $46.307,53. Total: $1.221.625,53 .

$1.175.318 + $46.307,53. . Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517 + $45.842,57. Total: $1.209.359,57 .

$1.163.517 + $45.842,57. . Empleado Principiante: $1.108.417 + $43.673,63. Total: $1.152.090,63 .

$1.108.417 + $43.673,63. . Aprendiz menor de 18 años: $997.033 + $39.283,10. Total: $1.036.316,10.

De esta manera, un empleado de comida rápida cobra en agosto desde poco más de $1 millón hasta alrededor de $1,73 millones, dependiendo de su categoría y antes de considerar otros adicionales que pudieran corresponder.

Cuánto es el aumento para los empleados de comida rápida en agosto

La actualización salarial no se incorpora todavía al salario básico. Durante agosto se paga como una asignación no remunerativa equivalente al 3,94% del básico de julio.

El mecanismo forma parte de un esquema progresivo que comenzó en julio y continuará durante los próximos meses. En julio, el adicional fue del 2%, mientras que en agosto sube al 3,94%. Para septiembre, el porcentaje llegará al 5,70%, y en octubre alcanzará el 7,40%.

Empleados comida rápida con aumento

Cómo sigue la paritaria hasta noviembre

El cronograma establecido en el acuerdo salarial contempla una actualización gradual:

Julio: 2% no remunerativo.

2% no remunerativo. Agosto: 3,94% no remunerativo.

3,94% no remunerativo. Septiembre: 5,70% no remunerativo.

5,70% no remunerativo. Octubre: 7,40% no remunerativo.

7,40% no remunerativo. Noviembre: incorporación de los porcentajes acordados al salario básico.

Por lo tanto, agosto representa el segundo tramo del acuerdo salarial, mientras que el cambio en los básicos llegará en noviembre, cuando las sumas previstas en la negociación pasen a formar parte del salario remunerativo.

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el CCT 329/00, correspondiente a establecimientos de servicios rápidos de expendio de alimentos y actividades relacionadas.

El convenio contempla diferentes funciones, desde empleados principiantes y personal de limpieza hasta cajeros, trabajadores de salón, mostrador y encargados. Por eso, el monto final que cobra cada trabajador en agosto depende de la categoría laboral en la que se encuentre encuadrado.