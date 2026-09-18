Cuánto dinero se transfiere en septiembre 2026 sin tener problemas con ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene durante septiembre de 2026 un esquema de información sobre movimientos realizados a través de bancos y billeteras virtuales. El objetivo es detectar posibles inconsistencias entre las operaciones financieras y los ingresos declarados por los contribuyentes.

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Los montos que funcionan como referencia son diferentes para personas humanas y jurídicas. Sin embargo, superar esos valores no significa que una transferencia esté prohibida ni que ARCA aplique automáticamente una sanción: puede generar un reporte y, eventualmente, un análisis de la situación fiscal del titular.

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Según los parámetros vigentes informados, para las personas humanas el monto de referencia es de $50 millones acumulados durante el mes en transferencias y acreditaciones. En el caso de las personas jurídicas, el importe establecido es de $30 millones mensuales.

Por lo tanto, el control no debe interpretarse como un límite máximo para realizar una transferencia. Se trata de montos a partir de los cuales las entidades financieras y plataformas alcanzadas deben reportar determinada información.

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Además, el carácter mensual implica que debe considerarse el acumulado de las operaciones realizadas durante el período, y no únicamente una transferencia individual.

Qué otros movimientos controla ARCA

El esquema también contempla otros movimientos dentro del sistema financiero. Para los retiros de efectivo, el monto de referencia comienza en $10 millones, tanto para personas humanas como para empresas.

En el caso de las personas físicas, las constituciones de plazos fijos y las inversiones en el mercado de capitales tienen un parámetro que comienza en $100 millones. Estos valores forman parte del régimen de información que permite a ARCA contrastar los movimientos financieros con la situación fiscal declarada por cada contribuyente.

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Qué pasa si se supera el monto informado a ARCA

Que una persona supere los parámetros establecidos no implica un bloqueo inmediato de los fondos. A partir de la información recibida, ARCA puede realizar cruces de datos para determinar si los movimientos resultan consistentes con los ingresos y la situación tributaria del titular.

Entre otros elementos, el organismo puede contrastar la operación con la facturación registrada, la categoría del Monotributo, las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y otros ingresos formales declarados.

Si encuentra diferencias que requieran una explicación, puede solicitar documentación que permita justificar el origen de los fondos.

Qué documentación puede servir para justificar una transferencia

Ante una eventual consulta o requerimiento, resulta importante conservar los comprobantes que permitan acreditar de dónde proviene el dinero. Entre la documentación respaldatoria pueden encontrarse facturas, recibos y comprobantes vinculados con las operaciones efectuadas.

De esta manera, no existe un monto hasta el cual una transferencia quede automáticamente "libre de controles" de ARCA. En septiembre de 2026, el parámetro mensual informado para transferencias y acreditaciones es de $50 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas, pero el punto central es que los movimientos sean compatibles con los ingresos declarados y puedan justificarse en caso de un requerimiento.