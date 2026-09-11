Cuánto dinero gana un plomero en septiembre 2026: el salario que cobra

Los servicios de plomería mantienen distintos valores de referencia en septiembre de 2026, aunque no existe una escala salarial nacional que determine cuánto debe cobrar un profesional por cada trabajo.

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A diferencia de los trabajadores registrados que se encuentran alcanzados por un convenio colectivo, los plomeros independientes suelen establecer sus presupuestos según el desperfecto, el tiempo necesario para resolverlo, la complejidad y las condiciones en las que debe realizarse la reparación.

Por ese motivo, el ingreso de un plomero puede variar considerablemente de acuerdo con la cantidad y el tipo de trabajos realizados durante el mes. Los valores disponibles funcionan como una referencia de mano de obra y no incluyen necesariamente los materiales.

Cuánto cobra un plomero en septiembre 2026

Una visita de diagnóstico puede costar entre $19.310 y $83.902. A partir de esa primera revisión, el precio final dependerá del problema detectado y de la intervención necesaria. Entre los trabajos habituales, el cambio de un sifón bajo mesada tiene un valor orientativo de entre $24.258 y $40.000, mientras que reemplazar una grifería puede costar entre $30.000 y $50.000.

La instalación o cambio de un inodoro se mueve en un rango similar, de $30.000 a $50.000, mientras que instalar un bidet puede costar entre $33.000 y $48.000.

Estos son los valores de referencia para distintos trabajos:

Trabajo de plomería Precio de mano de obra Visita de diagnóstico $19.310 a $83.902 Cambio de sifón bajo mesada $24.258 a $40.000 Cambio de grifería $30.000 a $50.000 Cambio de llave de paso $31.000 a $48.000 Instalación o cambio de inodoro $30.000 a $50.000 Instalación de bidet $33.000 a $48.000 Destapación simple $30.000 a $66.000 Destapación urgente $50.000 a $90.000 Colocación o cambio de bomba presurizadora $54.600 a $109.000

Los rangos corresponden a valores orientativos relevados entre profesionales y pueden modificarse según las características particulares de cada servicio.

Cuánto cobra un plomero por una destapación

Una de las tareas más frecuentes es la destapación de cañerías. Para un trabajo simple, el precio de referencia se encuentra entre $30.000 y $66.000. Si se necesita una atención urgente, el costo aumenta y puede ubicarse entre $50.000 y $90.000.

La diferencia se explica porque los servicios que deben resolverse rápidamente, especialmente fuera del horario habitual, pueden tener un costo mayor que aquellos programados con anticipación.

Cuánto cobra un plomero

Cuánto cobra un plomero por cambiar una grifería o un inodoro

El cambio de una grifería tiene un costo estimado de entre $30.000 y $50.000 de mano de obra. Para reemplazar una llave de paso, la referencia va desde $31.000 hasta $48.000. En el caso de los artefactos sanitarios, instalar o cambiar un inodoro puede costar entre $30.000 y $50.000, mientras que la colocación de un bidet se ubica entre $33.000 y $48.000.

Entre los trabajos de mayor valor se encuentra la colocación o el cambio de una bomba presurizadora, cuyo costo de mano de obra puede oscilar entre $54.600 y $109.000.

Por qué puede variar el precio de un plomero

Los valores funcionan únicamente como una guía inicial y no necesariamente coinciden con el presupuesto final que recibirá el cliente.

El costo puede cambiar según la localidad, la complejidad de la reparación, el estado de las instalaciones y las herramientas necesarias. También pueden sumarse gastos por traslados, materiales o atención fuera del horario habitual. No es lo mismo, por ejemplo, reemplazar una grifería que reparar una cañería ubicada dentro de una pared o debajo de un piso. En este último caso, el trabajo puede requerir más tiempo y tareas adicionales.

Por eso, antes de contratar un plomero es recomendable consultar qué incluye el presupuesto, si contempla los materiales y qué costo podrían tener los trabajos adicionales que aparezcan durante la reparación. Cuando no se trata de una urgencia, comparar más de un presupuesto también permite tener una referencia del valor de mercado.