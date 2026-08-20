Cuánto dinero gana un plomero en agosto 2026: el salario que cobra

Los plomeros que trabajan de manera independiente no cuentan con una escala salarial única que determine cuánto deben cobrar por sus servicios. A diferencia de los trabajadores registrados bajo determinados convenios colectivos, los valores de este oficio se establecen de acuerdo con el tipo de reparación, su complejidad, la ubicación y el momento en que se realiza el trabajo.

En agosto de 2026, una intervención de plomería puede costar desde alrededor de $20.000 para algunas tareas sencillas hasta más de $100.000 en trabajos de mayor complejidad, de acuerdo con los valores orientativos relevados por Home Solution.

Estos precios corresponden a mano de obra y no incluyen materiales, por lo que no equivalen necesariamente al costo final que deberá pagar el cliente ni permiten establecer un sueldo mensual fijo para el profesional.

Cuánto cobra un plomero en agosto 2026

Uno de los primeros costos que puede afrontar un cliente es la visita de diagnóstico, especialmente cuando todavía no está identificado el origen del problema. En agosto, este servicio tiene un valor de referencia de entre $19.310 y $83.902.

Para reparaciones específicas, los precios orientativos son:

Cambio de sifón bajo mesada: entre $20.000 y $30.000.

entre $20.000 y $30.000. Cambio de grifería: entre $30.000 y $50.000.

entre $30.000 y $50.000. Cambio de llave de paso: entre $31.000 y $48.000.

entre $31.000 y $48.000. Instalación o cambio de inodoro: entre $27.578 y $50.707.

entre $27.578 y $50.707. Instalación de bidet: entre $29.713 y $50.716.

entre $29.713 y $50.716. Destapación simple: entre $30.000 y $52.000.

entre $30.000 y $52.000. Destapación urgente: entre $50.000 y $90.000.

entre $50.000 y $90.000. Colocación o cambio de bomba presurizadora: entre $54.600 y $109.000.

De esta manera, no existe un único monto que pueda considerarse como el salario de un plomero en agosto. Sus ingresos dependerán principalmente de la cantidad y el tipo de trabajos que realice durante el mes.

Cuánto cobra un plomero por una visita

La visita de un plomero para realizar un diagnóstico puede costar entre $19.310 y $83.902, según los valores orientativos disponibles para agosto.

La amplitud de ese rango responde a que una visita puede limitarse a detectar una falla sencilla o requerir una revisión más extensa de la instalación para identificar una pérdida, obstrucción u otro inconveniente.

Además, el presupuesto puede modificarse si después del diagnóstico el profesional debe efectuar la reparación. Por eso, antes de contratar el servicio es conveniente consultar si la visita está incluida dentro del precio final del trabajo o se cobra por separado.

Salarios de plomeros en septiembre

Cuánto cobra un plomero por una destapación

Uno de los servicios más frecuentes es la destapación de cañerías. Para una intervención simple, la mano de obra se ubica entre $30.000 y $52.000.

Sin embargo, si se trata de una destapación urgente, el valor puede aumentar hasta un rango de $50.000 a $90.000.

La diferencia refleja uno de los principales factores que afectan el precio de los oficios: la urgencia y el horario en el que debe realizarse la reparación. Un servicio solicitado fuera de los horarios habituales puede tener un costo mayor que una intervención programada.

Cuánto cobra por instalar un inodoro, bidet o grifería

Los trabajos relacionados con baños y cocinas presentan diferentes valores según la tarea. La instalación o el cambio de un inodoro cuesta entre $27.578 y $50.707 solamente por mano de obra, mientras que instalar un bidet se ubica entre $29.713 y $50.716.

Para el cambio de una grifería, el precio de referencia oscila entre $30.000 y $50.000. En tanto, cambiar una llave de paso cuesta entre $31.000 y $48.000. Entre los trabajos de mayor valor aparece la colocación o el reemplazo de una bomba presurizadora, cuyo costo de mano de obra se ubica entre $54.600 y $109.000.

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Por qué cambia el precio que cobra un plomero

Los valores son orientativos y pueden cambiar significativamente entre un trabajo y otro. Una reparación sencilla que puede resolverse rápidamente no tiene el mismo costo que una pérdida que requiere intervenir una cañería o romper una pared o un piso para acceder a ella.

Entre los factores que pueden modificar el presupuesto aparecen la complejidad de la reparación, la localidad, los traslados, la urgencia, el estado de la instalación y las herramientas necesarias.

A eso se agrega el costo de los materiales. Los valores de referencia mencionados corresponden únicamente a mano de obra, por lo que elementos como caños, griferías, válvulas, conexiones, sanitarios o repuestos pueden elevar el precio final.

Cuánto puede ganar un plomero por mes

A diferencia de un trabajador con un salario establecido por convenio, no puede determinarse un ingreso mensual único para un plomero independiente a partir de estas tarifas.

Por ejemplo, una destapación puede representar un ingreso de entre $30.000 y $52.000, mientras que la instalación de una bomba presurizadora puede alcanzar los $109.000 de mano de obra. El ingreso mensual dependerá entonces de cuántos servicios realice, qué tipo de trabajos tome y qué precio cobre por cada uno.

Por eso, los valores de agosto de 2026 funcionan principalmente como una referencia del precio de la mano de obra y no como una escala salarial mensual del oficio.