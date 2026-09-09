Cuánto dinero gana un encargado de edificio en septiembre 2026: el salario que cobra

Los encargados de edificios cobran en septiembre de 2026 los mismos salarios básicos que en agosto, aunque con una mejora en la suma fija remunerativa prevista en el acuerdo paritario del sector. El entendimiento alcanzado por SUTERH y FATERYH completa el esquema salarial del trimestre julio-septiembre y establece para este mes una suma fija remunerativa de $105.000.

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El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, entre ellos encargados permanentes con y sin vivienda, ayudantes, mayordomos, personal de vigilancia, trabajadores jornalizados y otras categorías vinculadas con edificios de renta y propiedad horizontal.

Cuánto cobra un encargado de edificio en septiembre 2026

Para un encargado permanente de primera categoría sin vivienda, el salario básico de septiembre es de $1.401.533. Al sumar la suma fija remunerativa de $105.000, el ingreso compuesto alcanza $1.506.533, antes de incorporar otros adicionales que puedan corresponder.

En el caso de un encargado permanente de primera categoría con vivienda, el básico es de $1.220.160. Con la suma fija, el total llega a $1.325.160. De todos modos, estos valores no representan necesariamente el salario final, ya que pueden sumarse conceptos vinculados con antigüedad, tareas adicionales, zona desfavorable u otras condiciones previstas en el convenio.

Cuánto cobra un encargado de edificio con vivienda

Cuánto gana un encargado permanente sin vivienda

Los salarios básicos para los encargados permanentes sin vivienda quedan de la siguiente manera en septiembre:

Categoría Salario básico Primera $1.401.533 Segunda $1.343.136 Tercera $1.284.739 Cuarta $1.167.944

A esos montos se agrega la suma fija remunerativa correspondiente a septiembre, que alcanza los $105.000 de acuerdo con el cronograma pactado.

Cuánto cobra un encargado con vivienda

Para los encargados permanentes con vivienda, los básicos vigentes son:

Categoría Salario básico Primera $1.220.160 Segunda $1.169.320 Tercera $1.118.480 Cuarta $1.016.800

También en estos casos corresponde sumar la suma fija remunerativa y los adicionales que puedan aplicar según las tareas y condiciones de cada trabajador.

Cómo fue el aumento para los encargados de edificios

La paritaria del tercer trimestre estableció un aumento del 2% en julio sobre los salarios básicos de junio y una suba adicional del 1,9% en agosto sobre los valores de julio.

Para septiembre no se pactó un nuevo incremento porcentual sobre los básicos. La mejora del mes se concentra en la suma fija remunerativa. Ese concepto pasó de $30.000 en junio a $55.000 en julio, luego subió a $80.000 en agosto y finalmente llegó a $105.000 en septiembre.

Qué otros trabajadores cobran según esta escala

El convenio no comprende únicamente a los encargados permanentes. También incluye ayudantes permanentes con y sin vivienda, personal asimilado, mayordomos, intendentes, encargados de guardacoches, personal de vigilancia diurna y nocturna, encargados no permanentes y ayudantes temporarios.

En septiembre, por ejemplo, un mayordomo sin vivienda de primera categoría mantiene un básico de $1.451.186, mientras que un intendente conserva un básico de $1.703.535. Para el personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas semanales, el valor establecido es de $12.742,40 por hora. En tanto, el suplente con horario por día tiene un valor de $55.642,60.

Salarios con aumento y bonos en septiembre

Qué adicionales puede cobrar un encargado de edificio

Además del salario básico y la suma fija remunerativa, el recibo puede incluir distintos adicionales contemplados en el convenio colectivo. Entre ellos se encuentran los conceptos por antigüedad, vivienda, retiro y clasificación de residuos, limpieza de cocheras, movimiento de coches, tareas de jardín, zona desfavorable, título de encargado integral, limpieza de piletas y viáticos.

Por ese motivo, no existe un único salario para todos los encargados de edificios: el monto final depende de la categoría, de si el trabajador cuenta o no con vivienda y de las funciones adicionales que realice.