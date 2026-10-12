Cuánto cobran trabajadores rurales de UATRE en octubre 2026: el salario que ganan

Los trabajadores rurales de UATRE en Argentina cobran un salario básico desde $1.235.833,53 en octubre de 2026, según la escala acordada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Para la categoría de Peón General, el ingreso alcanza los $1.248.298,53 al incorporar la suma no remunerativa correspondiente al mes.

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El acuerdo establece diferentes remuneraciones para el personal permanente de prestación continua y contempla escalas específicas para determinadas actividades agropecuarias. Los montos pueden aumentar según la antigüedad del trabajador, la región donde desarrolla sus tareas y los adicionales previstos en el régimen laboral.

Trabajadores rurales en octubre

Cuánto cobra un peón rural de UATRE en octubre 2026

El salario del Peón General registró una actualización del 2,71% respecto de septiembre, equivalente a una mejora de $32.646,95 sobre el básico anterior. La evolución de la remuneración mensual durante los últimos meses fue la siguiente:

Mes de 2026 Salario básico Julio $1.114.473,79 Agosto $1.165.074,32 Septiembre $1.203.186,58 Octubre $1.235.833,53

Entre julio y octubre, el incremento acumulado del básico fue de $121.359,74. Para quienes cobran por jornal, el valor diario correspondiente al décimo mes del año es de $54.368,02, al que se suma un concepto no remunerativo de $548,37.

Escala salarial UATRE: cuánto ganan los trabajadores rurales según su categoría

La grilla de octubre contempla diferentes salarios para las categorías del personal permanente de prestación continua.

Categoría Salario básico mensual Peón General $1.235.833,53 Peón Único $1.267.286,73 Peón de arroz, haras y cabañas $1.269.906,69 Ovejero $1.280.012,44 Tareas especializadas $1.315.590,52 Ordeñador $1.323.953,65 Puestero $1.357.795,04 Carrero y ordeñador $1.363.083,96 Conductor tractorista y maquinista $1.371.311,17 Mecánico tractorista $1.439.808,93 Capataz $1.493.036,48 Encargado $1.572.503,85

Dentro de las tareas especializadas se incluyen actividades como albañilería, apicultura, carpintería, cocina, fruticultura, herrería, jardinería, mecánica, panadería y pintura, entre otras. Estos importes corresponden a los haberes básicos y no incluyen los suplementos particulares que puedan corresponder.

Salarios en octubre

Cuánto cobran los trabajadores rurales de actividades especiales

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario también establece escalas diferenciadas para determinadas tareas del sector agropecuario.

Los salarios de referencia para octubre son:

Actividad y categoría Salario básico Tractoristas y maquinistas de cosecha de granos y oleaginosas $1.892.406,17 Peón General de criaderos porcinos $1.265.715,49 Peón Porcino $1.302.324,33 Peón Porcino Especializado $1.338.932,93 Peón Auxiliar de aplicación de fitosanitarios $1.999.956,44 Conductor de equipos autopropulsados $2.890.011,27 Operario de campo no calificado de cáñamo $1.351.719,10 Operario de campo calificado de cáñamo $1.377.852,55 Operador de riego presurizado de Catamarca y La Rioja $1.422.831,64 Trabajador calificado de riego en actividad olivícola $1.475.742,39 Peón de alambrado en Chubut y Santa Cruz $1.268.673,06

En algunas actividades también se abonan sumas no remunerativas. Por ejemplo, los tractoristas y maquinistas dedicados a la cosecha de granos y oleaginosas perciben $19.087,40 adicionales, mientras que los conductores de equipos autopropulsados vinculados con la aplicación de fitosanitarios reciben $29.149,55 por ese concepto.

Las remuneraciones pueden variar según la actividad específica y las condiciones previstas en cada escala.

Qué adicionales cobran los trabajadores rurales de UATRE

Además del salario establecido para cada categoría, el régimen agrario contempla suplementos que incrementan los ingresos de los empleados.

Adicional por antigüedad

Los trabajadores perciben una bonificación calculada sobre su remuneración básica:

Hasta 10 años de antigüedad: 1% por cada año trabajado.

Más de 10 años de antigüedad: 1,5% por cada año trabajado.

Adicional por zona desfavorable

Los empleados que desarrollan sus tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur reciben un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas correspondientes. Estos conceptos se incorporan según la situación particular de cada trabajador y pueden generar diferencias entre personas que pertenecen a una misma categoría.

Hasta cuándo rige la escala salarial de UATRE

Las escalas establecidas para el personal permanente de prestación continua y varias actividades específicas tienen vigencia hasta el 31 de julio de 2027. Sin embargo, algunos sectores, como la actividad olivícola, cuentan con períodos de aplicación diferenciados.

El acuerdo también contempla la posibilidad de retomar las negociaciones salariales a pedido de cualquiera de las partes, con el objetivo de evaluar nuevas actualizaciones frente a la evolución de las condiciones económicas.