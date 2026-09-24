Cuánto cobran de mínima los jubilados de ANSES en octubre 2026 tras el aumento

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026. La actualización será del 1,66% y llevará el haber mínimo a $435.748,51.

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La suba surge del mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para los pagos de octubre se utiliza el dato de inflación de agosto, que fue del 1,7%. Para determinar la movilidad se considera el porcentaje con dos decimales, de allí que el reajuste aplicado sea del 1,66%. A su vez, quienes cobran la mínima recibirán el bono previsional de $70.000, por lo que el ingreso total durante octubre llegará a $505.748,51.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en octubre 2026

Con la nueva movilidad, el esquema para los beneficiarios que perciben el haber mínimo queda de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51.

$435.748,51. Bono previsional: $70.000.

$70.000. Total a cobrar: $505.748,51.

El refuerzo se paga junto con el haber y no forma parte de la jubilación propiamente dicha. Además, continúa congelado en $70.000, por lo que el incremento del 1,66% se aplica sobre la prestación previsional y no sobre el bono.

Jubilados ANSES en octubre

Cuánto cobran las demás jubilaciones y pensiones de ANSES

La movilidad de octubre también modifica el resto de las prestaciones alcanzadas por el mecanismo de actualización.

Prestación Haber de octubre Bono Total Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,86 — $2.932.174,86 PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,80 PNC por invalidez o vejez $305.023,95 $70.000 $375.023,95

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% del haber mínimo, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez representan el 70%.

ANSES: quiénes cobran el bono completo de $70.000

Los jubilados que reciben el haber mínimo acceden al bono completo de $70.000, lo que eleva su ingreso de octubre hasta $505.748,51. El refuerzo también alcanza a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas comprendidos en la medida.

Para quienes tienen una jubilación superior a la mínima, el bono se paga de manera proporcional. En esos casos, ANSES abona únicamente la suma necesaria para alcanzar el tope de $505.748,51.

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $470.000 no recibe los $70.000 completos, sino $35.748,51 para llegar al límite establecido. Quienes superen ese monto únicamente con su haber no reciben el refuerzo.

Cuánto cobran los jubilados

Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES

Para comenzar una jubilación, el interesado debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar su Historia Laboral para comprobar que todos los períodos trabajados y aportes estén registrados. Si existen períodos faltantes, deberá presentar documentación que permita acreditar esos años de trabajo, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a una obra social o declaraciones juradas. También corresponde completar el formulario de solicitud de prestaciones previsionales.

Una vez revisada la información, se debe solicitar un turno para continuar el trámite en una oficina de ANSES y concurrir con el DNI y la documentación necesaria.