Cuánto cobran jubilados de ANSES con la mínima y el bono de $70.000 en octubre 2026

Los jubilados de ANSES que cobran la mínima recibirán $505.748,51 en octubre de 2026, al sumar el haber actualizado de $435.748,51 y el bono extraordinario de $70.000. Los nuevos valores incorporan un aumento del 1,66% y podrán consultarse desde el 8 de octubre en los recibos de haberes disponibles en Mi ANSES.
La actualización previsional fue establecida mediante la Resolución 284/2026 y alcanza a jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El refuerzo de $70.000, en tanto, complementará los ingresos de los beneficiarios alcanzados durante octubre.
Cuánto cobra un jubilado con la mínima y el bono en octubre 2026
Con el aumento correspondiente a octubre y el refuerzo extraordinario, los principales montos que pagará ANSES quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $435.748,51 + $70.000 de bono = $505.748,51.
- PUAM: $348.598,81 + $70.000 = $418.598,81.
- PNC por Invalidez y Vejez: $305.023,96 + $70.000 = $375.023,96.
- PNC para Madres de 7 hijos: $435.748,51 + $70.000 = $505.748,51.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85, sin el bono extraordinario.
De esta manera, quienes perciben el haber mínimo tendrán en octubre un ingreso superior a los $500.000 al incorporar el refuerzo.
De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES en octubre
Los haberes previsionales tendrán en octubre una actualización del 1,66%, vinculada con la inflación de agosto y aplicada mediante el mecanismo de movilidad mensual. Con el incremento, la jubilación mínima pasa a $435.748,51 y el haber máximo del SIPA asciende a $2.932.174,85.
La PUAM, por su parte, queda establecida en $348.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en $305.023,96.
A partir del 8 de octubre de 2026, los beneficiarios podrán consultar en Mi ANSES sus recibos de haberes y verificar el detalle de la liquidación correspondiente al mes. Allí podrán revisar el haber previsional, los descuentos aplicados y el monto final a cobrar. La fecha coincide con el comienzo de las acreditaciones previstas para octubre.
Cuánto cobran la AUH y el SUAF en octubre 2026
La actualización del 1,66% también alcanza a las asignaciones familiares, cuyos nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 283/2026.
Para octubre, los principales montos son:
- AUH: $156.588.
- AUH por discapacidad: $509.863.
- SUAF por hijo y prenatal, primer tramo: $78.304.
- SUAF por hijo con discapacidad, primer tramo: $254.943.
- Asignación por cónyuge: $19.002.
- Asignación por Nacimiento: $91.273.
- Asignación por Matrimonio: $136.662.
- Asignación por Adopción: $545.685.
En el caso del SUAF, el tope individual de ingresos queda en $3.209.863, mientras que el límite para el grupo familiar asciende a $6.419.726.