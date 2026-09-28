Cuánto cobran jubilados de ANSES con la mínima y el bono de $70.000 en octubre 2026

Los jubilados de ANSES que cobran la mínima recibirán $505.748,51 en octubre de 2026, al sumar el haber actualizado de $435.748,51 y el bono extraordinario de $70.000. Los nuevos valores incorporan un aumento del 1,66% y podrán consultarse desde el 8 de octubre en los recibos de haberes disponibles en Mi ANSES.

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La actualización previsional fue establecida mediante la Resolución 284/2026 y alcanza a jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El refuerzo de $70.000, en tanto, complementará los ingresos de los beneficiarios alcanzados durante octubre.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima y el bono en octubre 2026

Con el aumento correspondiente a octubre y el refuerzo extraordinario, los principales montos que pagará ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 + $70.000 de bono = $505.748,51 .

$435.748,51 + $70.000 de bono = . PUAM: $348.598,81 + $70.000 = $418.598,81 .

$348.598,81 + $70.000 = . PNC por Invalidez y Vejez: $305.023,96 + $70.000 = $375.023,96 .

$305.023,96 + $70.000 = . PNC para Madres de 7 hijos: $435.748,51 + $70.000 = $505.748,51 .

$435.748,51 + $70.000 = . Jubilación máxima: $2.932.174,85, sin el bono extraordinario.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo tendrán en octubre un ingreso superior a los $500.000 al incorporar el refuerzo.

Jubilados de ANSES el monto que cobran

De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES en octubre

Los haberes previsionales tendrán en octubre una actualización del 1,66%, vinculada con la inflación de agosto y aplicada mediante el mecanismo de movilidad mensual. Con el incremento, la jubilación mínima pasa a $435.748,51 y el haber máximo del SIPA asciende a $2.932.174,85.

La PUAM, por su parte, queda establecida en $348.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en $305.023,96.

A partir del 8 de octubre de 2026, los beneficiarios podrán consultar en Mi ANSES sus recibos de haberes y verificar el detalle de la liquidación correspondiente al mes. Allí podrán revisar el haber previsional, los descuentos aplicados y el monto final a cobrar. La fecha coincide con el comienzo de las acreditaciones previstas para octubre.

Cuánto cobran los jubilados

Cuánto cobran la AUH y el SUAF en octubre 2026

La actualización del 1,66% también alcanza a las asignaciones familiares, cuyos nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 283/2026.

Para octubre, los principales montos son:

AUH: $156.588.

$156.588. AUH por discapacidad: $509.863.

$509.863. SUAF por hijo y prenatal, primer tramo: $78.304.

$78.304. SUAF por hijo con discapacidad, primer tramo: $254.943.

$254.943. Asignación por cónyuge: $19.002.

$19.002. Asignación por Nacimiento: $91.273.

$91.273. Asignación por Matrimonio: $136.662.

$136.662. Asignación por Adopción: $545.685.

En el caso del SUAF, el tope individual de ingresos queda en $3.209.863, mientras que el límite para el grupo familiar asciende a $6.419.726.