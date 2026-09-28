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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 28 de septiembre

ANSES: hoy lunes 28 de septiembre cobran los jubilados que superan el haber mínimo y el Plan 1 de desempleo con DNI terminado en 8 y 9.

28 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 28 de septiembre

ANSES continúa este lunes con el calendario de pagos de septiembre y hoy les toca a los jubilados que superan el haber mínimo, además de un grupo puntual de beneficiarios del Plan 1 de desempleo. Muchos usuarios consultan a diario cuando cobro y por eso vale aclarar de entrada que la AUH ya cerró su cronograma el 21 de septiembre, al igual que las jubilaciones de la mínima y las Pensiones No Contributivas.

El pago del mes se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de trámites extra. La acreditación puede demorar algunas horas dentro del día asignado y los beneficiarios solo deben presentarse en el banco si retiran por ventanilla.

Esta es la nómina completa de quiénes cobran hoy, ordenada por prestación y según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, con las siguientes terminaciones de DNI:

  • DNI terminado en 8: lunes 28 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 28 de septiembre

El haber mínimo quedó en $428.633 y, para quienes perciben el ingreso más bajo, se suma el bono extraordinario de $70.000 del Decreto 824/2026, que lleva el total a $498.633. Quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan ese tope cobran un bono proporcional; por encima de $498.633 no corresponde ningún adicional.

Prestación por desempleo — Plan 1

El pago mensual del Plan 1 de la prestación por desempleo cierra hoy su cronograma de septiembre. Cobran los beneficiarios con DNI terminado en:

  • DNI terminado en 8: lunes 28 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 28 de septiembre

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción siguen abonándose dentro de las ventanas vigentes: la 2ª quincena se extiende del 21 de septiembre al 9 de octubre para todas las terminaciones de DNI. Se acreditan una vez aprobada la solicitud y no se escalonan por terminación.

Qué prestaciones ya terminaron su calendario

La AUH y el SUAF finalizaron el lunes 21 de septiembre; la AUE cerró el miércoles 23 de septiembre; el Prenatal terminó el miércoles 16 de septiembre; las PNC concluyeron el lunes 14 de septiembre; y las jubilaciones y la PUAM de la mínima finalizaron el lunes 21 de septiembre. No hay pagos pendientes para esas prestaciones en lo que resta de septiembre.

En septiembre no se paga aguinaldo: el medio SAC de las prestaciones previsionales se liquida únicamente en junio y diciembre. La AUH, la AUE y el SUAF no cobran aguinaldo porque no son prestaciones remunerativas.

Si no te acreditaron el pago

Conviene revisar primero la liquidación en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app, con CUIL y Clave de la Seguridad Social), donde figura el detalle exacto de lo depositado. Si la fecha ya pasó y el pago no aparece, se puede llamar al 130 o sacar turno en una oficina. Recordá que la acreditación bancaria puede demorar horas dentro del día asignado.

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