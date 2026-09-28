Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 28 de septiembre

ANSES continúa este lunes con el calendario de pagos de septiembre y hoy les toca a los jubilados que superan el haber mínimo, además de un grupo puntual de beneficiarios del Plan 1 de desempleo. Muchos usuarios consultan a diario cuando cobro y por eso vale aclarar de entrada que la AUH ya cerró su cronograma el 21 de septiembre, al igual que las jubilaciones de la mínima y las Pensiones No Contributivas.

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El pago del mes se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de trámites extra. La acreditación puede demorar algunas horas dentro del día asignado y los beneficiarios solo deben presentarse en el banco si retiran por ventanilla.

Esta es la nómina completa de quiénes cobran hoy, ordenada por prestación y según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, con las siguientes terminaciones de DNI:

DNI terminado en 8 : lunes 28 de septiembre

: DNI terminado en 9: lunes 28 de septiembre

El haber mínimo quedó en $428.633 y, para quienes perciben el ingreso más bajo, se suma el bono extraordinario de $70.000 del Decreto 824/2026, que lleva el total a $498.633. Quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan ese tope cobran un bono proporcional; por encima de $498.633 no corresponde ningún adicional.

Prestación por desempleo — Plan 1

El pago mensual del Plan 1 de la prestación por desempleo cierra hoy su cronograma de septiembre. Cobran los beneficiarios con DNI terminado en:

DNI terminado en 8 : lunes 28 de septiembre

: DNI terminado en 9: lunes 28 de septiembre

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción siguen abonándose dentro de las ventanas vigentes: la 2ª quincena se extiende del 21 de septiembre al 9 de octubre para todas las terminaciones de DNI. Se acreditan una vez aprobada la solicitud y no se escalonan por terminación.

Qué prestaciones ya terminaron su calendario

La AUH y el SUAF finalizaron el lunes 21 de septiembre; la AUE cerró el miércoles 23 de septiembre; el Prenatal terminó el miércoles 16 de septiembre; las PNC concluyeron el lunes 14 de septiembre; y las jubilaciones y la PUAM de la mínima finalizaron el lunes 21 de septiembre. No hay pagos pendientes para esas prestaciones en lo que resta de septiembre.

En septiembre no se paga aguinaldo: el medio SAC de las prestaciones previsionales se liquida únicamente en junio y diciembre. La AUH, la AUE y el SUAF no cobran aguinaldo porque no son prestaciones remunerativas.

Si no te acreditaron el pago

Conviene revisar primero la liquidación en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app, con CUIL y Clave de la Seguridad Social), donde figura el detalle exacto de lo depositado. Si la fecha ya pasó y el pago no aparece, se puede llamar al 130 o sacar turno en una oficina. Recordá que la acreditación bancaria puede demorar horas dentro del día asignado.