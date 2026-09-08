Cuánto cobran los farmacéuticos en septiembre 2026: escala salarial

Los trabajadores de farmacias tienen una nueva escala salarial en septiembre de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

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Durante este mes, los salarios básicos se mantienen en los valores establecidos en agosto. La novedad está en las sumas no remunerativas, que registran una nueva actualización y se agregan al básico correspondiente a cada categoría.

El acuerdo comprende a los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 y establece un cronograma de actualizaciones hasta noviembre. En octubre volverán a modificarse los adicionales y en noviembre llegará una nueva recomposición de los básicos.

Cuánto cobran los farmacéuticos en septiembre 2026

La categoría Farmacéutico tiene en septiembre un salario básico de $2.134.953,36. A ese monto se suma un adicional no remunerativo de $99.384,61. De esta manera, al considerar ambos conceptos, el ingreso previsto alcanza los $2.234.337,97, antes de otros adicionales o descuentos que pudieran corresponder.

En agosto, la suma no remunerativa para esta categoría era de $55.213,68, por lo que en septiembre aumenta cerca de un 80%.

Escala salarial de empleados de farmacia en septiembre

Los salarios establecidos para septiembre de 2026, según cada categoría, son los siguientes:

Categoría Básico Suma no remunerativa Total Cadete $1.403.185,39 $65.319,95 $1.468.505,34 Aprendiz Ayudante $1.403.185,39 $65.319,95 $1.468.505,34 Personal Auxiliar Interno y Externo $1.486.139,03 $69.181,54 $1.555.320,57 Personal con Asignación Específica $1.580.289,30 $73.564,34 $1.653.853,64 Ayudante en Gestión de Farmacia $1.580.289,30 $73.564,34 $1.653.853,64 Personal en Gestión de Farmacia $1.933.355,60 $90.000 $2.023.355,60 Farmacéutico $2.134.953,36 $99.384,61 $2.234.337,97

Así, los básicos parten de $1.403.185,39 para Cadetes y Aprendices Ayudantes y llegan hasta $2.134.953,36 para los Farmacéuticos.

Salarios de farmaceúticos

Qué pasa con las sumas no remunerativas en septiembre

Aunque los básicos no cambian respecto de agosto, el acuerdo mejora los ingresos a través de los componentes no remunerativos. En el caso de los Cadetes y Aprendices Ayudantes, el adicional pasa de $36.288,86 en agosto a $65.319,95 en septiembre. Para los Farmacéuticos, sube de $55.213,68 a $99.384,61.

El incremento de estos conceptos se ubica así en torno al 80% respecto del mes anterior.

Cuánto cobran los farmacéuticos por bloqueo de título

El convenio contempla además suplementos específicos para los profesionales alcanzados por el artículo 7, vinculados con el bloqueo de título y la responsabilidad técnica. Para el Farmacéutico Director Técnico con bloqueo de título, la asignación base es de $1.650.389,40, más $76.827,59 no remunerativos.

En el caso del Farmacéutico con título al 80%, se estableció una asignación de $1.320.311,52 más $61.462,07. Para el profesional con título al 60%, los valores son de $990.233,64 y $46.096,55, respectivamente.

Estos conceptos se aplican según las condiciones previstas específicamente en el convenio colectivo.

Salarios confirmados en septiembre

Cuándo vuelven a aumentar los salarios de farmacia

El cronograma contempla otra actualización en octubre, aunque nuevamente estará concentrada en las sumas no remunerativas. Para las categorías más bajas, el adicional llegará a $94.351,03, mientras que para los Farmacéuticos subirá a $143.555,55.

El próximo cambio en los salarios básicos llegará en noviembre. A partir de ese mes, el básico de los Cadetes pasará a $1.475.763,11 y el de los Farmacéuticos ascenderá a $2.245.380,71.

Además, el acuerdo prevé una modificación en el tratamiento de las sumas que hasta ese momento se pagaban como no remunerativas, que pasarán a computarse como pagos a cuenta de futuras negociaciones paritarias.