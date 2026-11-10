Cuánto cobran los farmacéuticos en noviembre 2026: escala salarial

Los farmacéuticos tienen definidos sus salarios básicos para noviembre de 2026, con remuneraciones que oscilan entre $2.500.000 y $3.750.000 mensuales, según la categoría y las responsabilidades de cada puesto.

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De acuerdo con las escalas difundidas por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), los directores técnicos y jefes perciben los salarios más elevados, mientras que los farmacéuticos auxiliares y los profesionales de planta cuentan con remuneraciones diferenciadas. Los valores forman parte de las escalas salariales vigentes para el sector y permiten establecer cuánto corresponde cobrar según la función desempeñada.

Cuánto cobran los farmacéuticos en noviembre de 2026

La escala salarial de noviembre establece distintos importes de acuerdo con la categoría profesional. Los directores técnicos y jefes tienen un salario básico de $3.750.000 mensuales, mientras que los farmacéuticos auxiliares perciben $3.000.000. Por su parte, los profesionales de planta cuentan con un básico de $2.500.000.

La escala informada para noviembre queda de la siguiente manera:

Categoría Salario básico mensual Director técnico o jefe $3.750.000 Farmacéutico auxiliar $3.000.000 Profesional de planta $2.500.000

Estos importes corresponden a los salarios básicos de cada categoría y no necesariamente coinciden con el monto neto que recibe el trabajador.

Qué farmacéuticos cobran los salarios más altos en noviembre

Dentro de las categorías informadas por SAFYB, los directores técnicos y jefes encabezan la escala salarial, con una remuneración básica mensual de $3.750.000. La diferencia respecto de los farmacéuticos auxiliares es de $750.000, mientras que la brecha con los profesionales de planta alcanza $1.250.000 mensuales.

En términos porcentuales, el salario básico de un director técnico o jefe es un 50% superior al correspondiente a un profesional de planta. En tanto, los farmacéuticos auxiliares perciben un básico un 20% mayor que el de los profesionales de planta.

Salarios farmaceúticos paritaria

Cuánto ganan los farmacéuticos auxiliares y los profesionales de planta

Los farmacéuticos auxiliares tienen establecido un salario básico de $3.000.000 para noviembre de 2026. Por debajo se ubican los profesionales de planta, cuya remuneración básica mensual asciende a $2.500.000.

La diferencia entre ambas categorías es de $500.000 mensuales, de acuerdo con los valores difundidos por el sindicato. De esta manera, las escalas salariales del sector farmacéutico presentan distintos niveles de remuneración según la categoría profesional.

Salarios con aumento en noviembre

Cómo quedan los salarios farmacéuticos en noviembre de 2026

Los valores informados por SAFYB ubican el salario básico más bajo de las categorías mencionadas en $2.500.000, mientras que el más alto alcanza $3.750.000. La información disponible corresponde a los básicos mensuales y no detalla adicionales específicos, descuentos ni posibles diferencias por convenio o modalidad de contratación.