El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) alertó sobre el uso excesivo de metilfenidato y modafinilo, dos fármacos que se pusieron de moda entre emprendedores y estudiantes universitarios para rendir más. Según la entidad, su abuso "trae más riesgo que beneficios".

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¿Qué son el metilfenidato y el modafinilo?

Son dos estimulantes del sistema nervioso central. "Estimulan el cerebro, te dan energía y estás despierto todo el día", describió Marcelo Peretta, titular del SAFYB. Según el especialista, "son los fármacos de moda entre aquellos que están todo el día tratando de vender y ampliar su cantera de clientes y quienes necesitan estudiar para rendir exámenes".

Los dos medicamentos surgieron para tratar la narcolepsia, un trastorno neurológico crónico que afecta la capacidad del cerebro para regular los ciclos normales de sueño y vigilia. Hoy, advirtió Peretta, también los toman personas que trabajan de noche, "y están abusando del consumo".

¿Cuántos estudiantes y emprendedores consumen pastillas para concentrarse?

Según los datos que reunió el SAFYB, el consumo se duplicó en poco más de una década. En 2014, el 12% de los estudiantes universitarios tomaba este tipo de fármacos. Hoy la proporción llega al 25% entre los universitarios y también entre los emprendedores.

"Uno de cada cuatro estudiantes o uno de cada cuatro emprendedores necesita este tipo de pastillas para pensar", alertó Peretta. A escala nacional, el titular del sindicato estimó que en la Argentina se consumen 38 millones de comprimidos por año.

¿Cuánto cuestan el metilfenidato y el modafinilo?

En el mercado argentino hay cuatro marcas de metilfenidato, entre ellas la más conocida, Ritalina, y seis marcas de modafinilo. Según Peretta, una caja de metilfenidato para 30 días cuesta entre $ 50.000 y $ 60.000. El tratamiento mensual con modafinilo sale entre $ 70.000 y $ 90.000.

El costo, además, tiende a crecer con el tiempo: quien las consume "necesita más dosis, gasta más dinero", señaló el especialista.

¿Cuáles son los riesgos del abuso de estos fármacos?

Para Peretta, apoyarse en estas pastillas y abusar de ellas "es una muy mala decisión porque el riesgo-beneficio siempre se inclina a favor del riesgo". Explicó que, aunque mejoran la vitalidad mental, "terminan produciendo cansancio y el cuerpo pide cada vez más dosis".

Entre las consecuencias para la salud, el especialista mencionó:

Tolerancia y dependencia: el organismo necesita dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto.

Problemas cardíacos: el consumo sostenido puede provocar arritmias.

Nerviosismo permanente: "El consumidor vive permanentemente nervioso porque le parece que las cosas no le salen", describió.

Alucinaciones y paranoia: Según Peretta, algunos consumidores "alucinan porque les parece que los persigue gente".

La crítica a la sobreprescripción

El titular del SAFYB apuntó también contra los profesionales que recetan estas sustancias. Según denunció, "neurólogos y psiquiatras sobreprescriben" estos fármacos.

"Una cosa es que lo prescriban durante un tiempo determinado y con mucho control, y otra que los empastillen continuamente, los vuelven adictos y lamentablemente terminan mal", aseguró.

Para evitar el consumo problemático, Peretta mencionó opciones que considera menos riesgosas: el complejo de vitamina B (B1, B6, B9 y B12), el ginkgo biloba y la maca, una planta natural. "Al ser naturales, son menos riesgosas, y mejoran algo el cerebro", sostuvo.