Cuánto cobran enfermeros en agosto 2026: escala sarial por categoría

Los trabajadores de la sanidad privada tienen una nueva escala salarial en agosto de 2026, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización alcanza a empleados de clínicas, sanatorios, laboratorios, centros de diagnóstico, hospitales de comunidad, servicios de emergencias médicas e internación domiciliaria, entre otras actividades comprendidas en los principales convenios colectivos de la sanidad.

El acuerdo estableció aumentos acumulativos para junio, julio y agosto, además del pago de sumas no remunerativas y cambios en la composición del salario básico. Para los enfermeros, los montos dependen de la tarea que desempeñen y del convenio en el que se encuentren encuadrados.

Además, las partes acordaron una nueva instancia de revisión en septiembre, cuando volverán a analizar la evolución de los precios y la situación salarial del sector.

Salarios de personal privado sanidad

Cuánto cobra un enfermero en agosto 2026

En el caso de los trabajadores de clínicas y sanatorios, la escala distingue entre los enfermeros que realizan tareas en cirugía y esterilización y aquellos que trabajan en pisos o consultorios externos.

Los enfermeros de cirugía y el personal de esterilización cobran $1.262.102,03 en agosto, correspondientes al trabajo realizado durante julio. Con la actualización prevista para agosto, el monto que percibirán en septiembre ascenderá a $1.297.817,50.

Por su parte, los enfermeros de piso y consultorios externos cobran $1.227.388,10 en agosto y pasarán a percibir $1.262.121,22 en septiembre, por el trabajo realizado durante agosto.

De esta manera, los salarios de referencia para los enfermeros de clínicas y sanatorios privados superan los $1,2 millones en agosto, aunque el ingreso final puede variar según la categoría, los adicionales correspondientes y las condiciones particulares de cada trabajador.

Escala salarial de sanidad en agosto 2026

La actualización no alcanza solamente al personal de enfermería. Dentro de las clínicas y sanatorios, los valores correspondientes al cobro de agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

Profesionales bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos: $1.451.417,70 en agosto. En septiembre cobrarán $1.492.490,50.

$1.451.417,70 en agosto. En septiembre cobrarán $1.492.490,50. Obstétricas e instrumentadoras / cabos de cirugía: $1.319.948,92 en agosto. En septiembre, $1.357.301,37.

$1.319.948,92 en agosto. En septiembre, $1.357.301,37. Enfermeros de cirugía y personal de esterilización: $1.262.102,03 en agosto. En septiembre, $1.297.817,50.

$1.262.102,03 en agosto. En septiembre, $1.297.817,50. Enfermeros de piso / consultorios externos: $1.227.388,10 en agosto. En septiembre, $1.262.121,22.

$1.227.388,10 en agosto. En septiembre, $1.262.121,22. Administrativo de primera: $1.161.824,99 en agosto. En septiembre, $1.194.702,78.

$1.161.824,99 en agosto. En septiembre, $1.194.702,78. Mucamas de piso, consultorios y geriátricos: $1.038.415,17 en agosto. En septiembre, $1.067.800,66.

Los valores que se cobran durante agosto corresponden al trabajo realizado en julio, mientras que los montos actualizados por el trabajo de agosto se liquidarán con los haberes de septiembre.

Salarios con aumentos confirmados

Cuánto cobran los trabajadores de diagnóstico médico

Para el personal comprendido en establecimientos vinculados con el diagnóstico médico, las escalas también se modifican según la categoría.

Los valores que se cobran en agosto y los previstos para septiembre son:

Profesionales bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos: $1.451.417,70 en agosto y $1.491.141,55 en septiembre.

$1.451.417,70 en agosto y $1.491.141,55 en septiembre. Primera categoría: $1.319.798,54 y $1.355.920,10.

$1.319.798,54 y $1.355.920,10. Segunda categoría: $1.261.961,88 y $1.296.500,52.

$1.261.961,88 y $1.296.500,52. Tercera categoría: $1.227.419,84 y $1.261.013,10.

$1.227.419,84 y $1.261.013,10. Cuarta categoría: $1.147.090,57 y $1.178.485,29.

$1.147.090,57 y $1.178.485,29. Quinta categoría: $1.055.519,50 y $1.084.408,01.

Al igual que en clínicas y sanatorios, el primer monto corresponde al salario que se percibe en agosto por las tareas realizadas en julio, mientras que el segundo se cobrará en septiembre por el trabajo de agosto.

De cuánto es el aumento para los trabajadores de sanidad

La paritaria acordada entre FATSA y las cámaras empresarias estableció un esquema de tres aumentos acumulativos sobre los salarios básicos.

El primer incremento fue del 3,7% en junio, seguido por otro 2% en julio. Para agosto quedó establecido el último tramo del acuerdo, equivalente al 1,6%.

A las subas porcentuales se agrega una asignación mensual no remunerativa. En junio y julio fue de $90.000, mientras que para agosto se fijó en $80.000.

De esta manera, durante el octavo mes del año se completa el esquema de recomposición salarial previsto para el trimestre junio-agosto. La continuidad de la negociación quedará sujeta a la revisión prevista para septiembre.

Qué trabajadores de sanidad reciben el aumento

El acuerdo alcanza al personal comprendido en los principales convenios colectivos de la sanidad privada. Entre ellos se encuentran:

CCT 122/75: clínicas, sanatorios, institutos con internación, establecimientos geriátricos y neuropsiquiátricos.

clínicas, sanatorios, institutos con internación, establecimientos geriátricos y neuropsiquiátricos. CCT 108/75: institutos médicos sin internación, laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico y consultorios odontológicos.

institutos médicos sin internación, laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico y consultorios odontológicos. CCT 103/75: hospitales de comunidad o colectividad.

hospitales de comunidad o colectividad. CCT 459/06: servicios de emergencias médicas y traslado de pacientes.

servicios de emergencias médicas y traslado de pacientes. CCT 743/16: servicios de internación y cuidados domiciliarios.

Cada convenio cuenta con categorías y escalas salariales diferentes, por lo que el sueldo que percibe cada trabajador depende de su actividad, función y encuadramiento.

Qué cambia en el salario básico desde agosto

La paritaria también introdujo una modificación en la composición de los salarios. A partir de agosto se incorporan $12.000 al salario básico de la categoría inicial de cada convenio colectivo, con impacto proporcional sobre las restantes categorías. Al mismo tiempo, $10.000 que hasta ahora formaban parte de la suma no remunerativa pasan a incorporarse al básico.

El cambio no implica por sí mismo un incremento equivalente en el monto total que recibe el trabajador, pero sí modifica la composición de la remuneración. Una parte del ingreso que hasta ahora se pagaba como concepto no remunerativo pasa a integrar el salario básico convencional.

Esto resulta relevante porque los conceptos remunerativos tienen incidencia sobre los adicionales previstos en los convenios colectivos y, además, pasan a formar parte de la base salarial sobre la que pueden calcularse futuras actualizaciones.

El esquema vigente contempla aumentos hasta este mes. Tras completar el último tramo del 1,6%, FATSA y las cámaras empresarias deberán volver a analizar los salarios. La próxima revisión paritaria está prevista para septiembre, cuando las partes evaluarán la evolución de la inflación y definirán si corresponde aplicar nuevos aumentos para los trabajadores de la sanidad privada durante los meses siguientes.