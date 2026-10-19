Cuánto cobran empleados de comercio en octubre 2026: el salario que ganan

Los empleados de comercio cobran en octubre de 2026 salarios que van desde $1.303.900 hasta $1.373.514, según la categoría laboral y para una jornada completa. Los montos contemplan el último incremento acordado en la paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que estableció una suba del 5,7% distribuida en tres tramos.

{{{htmlAmp}}}

El acuerdo salarial contempló aumentos del 1,9% mensual entre julio y septiembre, calculados sobre los básicos de junio y sin carácter acumulativo. Por lo tanto, octubre no incorpora un nuevo incremento porcentual, sino que mantiene las escalas resultantes de la última actualización. Los valores corresponden a las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, que comprende a trabajadores de maestranza, administración, cajas, tareas auxiliares y ventas.

Salarios confirmados en octubre

Empleados de comercio: cuánto cobra cada categoría en octubre 2026

Las remuneraciones varían de acuerdo con las tareas que desempeña cada trabajador y su clasificación dentro del convenio colectivo.

Las escalas salariales informadas para octubre son las siguientes:

Personal de maestranza

Maestranza A: $1.303.900.

Maestranza B: $1.307.292.

Maestranza C: $1.319.176.

Personal administrativo

Administrativo A: $1.316.632.

Administrativo B: $1.321.729.

Administrativo C: $1.326.821.

Administrativo D: $1.342.103.

Administrativo E: $1.354.836.

Administrativo F: $1.373.514.

Cajeros

Cajero A: $1.320.875.

Cajero B: $1.326.821.

Cajero C: $1.334.462.

Auxiliares y auxiliares especializados

Auxiliar A: $1.320.875.

Auxiliar B: $1.329.365.

Auxiliar C: $1.357.383.

Auxiliar Especializado A: $1.331.067.

Auxiliar Especializado B: $1.346.346.

Vendedores

Vendedor A: $1.320.875.

Vendedor B: $1.346.349.

Vendedor C: $1.354.836.

Vendedor D: $1.373.514.

Los importes corresponden a las remuneraciones de referencia para trabajadores de jornada completa. El salario final puede modificarse por antigüedad, presentismo, otros adicionales y los descuentos correspondientes.

Empleados de comercio en octubre

Qué adicionales cobran los empleados de comercio en octubre

Además de los valores establecidos para cada categoría, el convenio mercantil contempla conceptos adicionales que pueden incrementar la remuneración. Entre los principales se encuentran:

Antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado y se calcula sobre los conceptos alcanzados por la normativa.

Presentismo: está regulado por el artículo 40 del CCT 130/75 y se liquida de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio.

También influye la extensión de la jornada laboral. Por ese motivo, los trabajadores que cumplen horarios reducidos pueden percibir importes diferentes de los correspondientes a una jornada completa.

Los montos de las escalas no deben confundirse con el salario neto o de bolsillo, ya que este último surge de aplicar los descuentos y adicionales de cada liquidación.

Qué pasa con la suma fija de $120.000 para empleados de comercio

El último acuerdo paritario también contempla una suma fija no remunerativa de $120.000, cuya incorporación al salario básico se realizará de manera progresiva. El cronograma establece seis cuotas mensuales de $20.000 cada una, distribuidas de la siguiente manera:

Diciembre de 2026: $20.000.

Enero de 2027: $20.000.

Febrero de 2027: $20.000.

Marzo de 2027: $20.000.

Abril de 2027: $20.000.

Mayo de 2027: $20.000.

Este mecanismo permitirá incorporar gradualmente la suma al básico durante los próximos meses, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo salarial.

Cuándo es la próxima paritaria de empleados de comercio

La FAECyS y las cámaras empresarias tienen prevista una nueva instancia de revisión salarial durante octubre de 2026. El objetivo será evaluar la evolución de los ingresos de los trabajadores frente al contexto económico y analizar la necesidad de nuevas actualizaciones. Sin embargo, hasta el momento no se informó un nuevo porcentaje de aumento para octubre, por lo que continúan vigentes las escalas correspondientes al último acuerdo.

Cualquier modificación futura dependerá de las negociaciones entre las partes y de la formalización de un nuevo entendimiento salarial.