Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en octubre 2026 y escala salarial

Los empleados de comercio cobrarán en octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre con un aumento del 1,9%, el último tramo de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Además, se mantendrá la suma fija no remunerativa de $120.000.

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La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 y completa el incremento del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuido en tres subas mensuales del 1,9%, no acumulativas y calculadas sobre los salarios básicos de junio.

Con este último tramo, los ingresos para los trabajadores de jornada completa se ubican entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría. A estos valores pueden sumarse adicionales como antigüedad y presentismo.

Salarios con aumento

Empleados de comercio: cuánto cobran en octubre 2026

La escala que se cobrará durante los primeros días de octubre queda conformada de la siguiente manera:

Categoría Salario Maestranza A $1.303.900 Maestranza B $1.307.292 Maestranza C $1.319.176 Administrativo A $1.316.632 Administrativo B $1.321.729 Administrativo C $1.326.821 Administrativo D $1.342.103 Administrativo E $1.354.836 Administrativo F $1.373.514 Cajero A $1.320.875 Cajero B $1.326.821 Cajero C $1.334.462 Auxiliar A $1.320.875 Auxiliar B $1.329.365 Auxiliar C $1.357.383 Auxiliar Especializado A $1.331.067 Auxiliar Especializado B $1.346.346 Vendedor A $1.320.875 Vendedor B $1.346.349 Vendedor C $1.354.836 Vendedor D $1.373.514

Los montos corresponden a las escalas vigentes y contemplan la suma fija no remunerativa de $120.000. El ingreso final de cada trabajador puede variar por los adicionales que correspondan.

Cuánto cobran los menores y trabajadores con jornada reducida

La escala también establece valores específicos para los trabajadores menores de edad, que varían según la edad y la extensión de la jornada:

Categoría Salario 16 años - jornada de 6 horas $1.175.696 17 años - jornada de 6 horas $1.180.793 16 años A - jornada de 8 horas $1.287.783 16 años B - jornada de 8 horas $1.288.636 16 años C - jornada de 8 horas $1.289.343 17 años A - jornada de 8 horas $1.290.367 17 años B - jornada de 8 horas $1.291.182 17 años C - jornada de 8 horas $1.291.871

Paritarias de Comercio: qué pasará con los próximos aumentos

Con los salarios que se pagan en octubre queda completada la pauta del 5,7% acordada para julio, agosto y septiembre. Por el momento, no se definieron nuevos porcentajes para los próximos meses. FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones.

Empleados de comercio con aumento

En paralelo, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según lo acordado, ese monto comenzará a incorporarse a los salarios básicos en seis cuotas mensuales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.