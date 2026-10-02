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Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en octubre 2026 y escala salarial

Los trabajadores recibirán en los primeros días del mes el último tramo del acuerdo trimestral, junto con la continuidad de la suma fija no remunerativa.

02 de octubre, 2026 | 10.47
Salarios

Los empleados de comercio cobrarán en octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre con un aumento del 1,9%, el último tramo de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Además, se mantendrá la suma fija no remunerativa de $120.000.

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 y completa el incremento del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuido en tres subas mensuales del 1,9%, no acumulativas y calculadas sobre los salarios básicos de junio.

Con este último tramo, los ingresos para los trabajadores de jornada completa se ubican entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría. A estos valores pueden sumarse adicionales como antigüedad y presentismo.

Salarios con aumento

Empleados de comercio: cuánto cobran en octubre 2026

La escala que se cobrará durante los primeros días de octubre queda conformada de la siguiente manera:

Categoría Salario
Maestranza A $1.303.900
Maestranza B $1.307.292
Maestranza C $1.319.176
Administrativo A $1.316.632
Administrativo B $1.321.729
Administrativo C $1.326.821
Administrativo D $1.342.103
Administrativo E $1.354.836
Administrativo F $1.373.514
Cajero A $1.320.875
Cajero B $1.326.821
Cajero C $1.334.462
Auxiliar A $1.320.875
Auxiliar B $1.329.365
Auxiliar C $1.357.383
Auxiliar Especializado A $1.331.067
Auxiliar Especializado B $1.346.346
Vendedor A $1.320.875
Vendedor B $1.346.349
Vendedor C $1.354.836
Vendedor D $1.373.514

Los montos corresponden a las escalas vigentes y contemplan la suma fija no remunerativa de $120.000. El ingreso final de cada trabajador puede variar por los adicionales que correspondan.

Cuánto cobran los menores y trabajadores con jornada reducida

La escala también establece valores específicos para los trabajadores menores de edad, que varían según la edad y la extensión de la jornada:

Categoría Salario
16 años - jornada de 6 horas $1.175.696
17 años - jornada de 6 horas $1.180.793
16 años A - jornada de 8 horas $1.287.783
16 años B - jornada de 8 horas $1.288.636
16 años C - jornada de 8 horas $1.289.343
17 años A - jornada de 8 horas $1.290.367
17 años B - jornada de 8 horas $1.291.182
17 años C - jornada de 8 horas $1.291.871

Paritarias de Comercio: qué pasará con los próximos aumentos

Con los salarios que se pagan en octubre queda completada la pauta del 5,7% acordada para julio, agosto y septiembre. Por el momento, no se definieron nuevos porcentajes para los próximos meses. FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones.

Empleados de comercio con aumento

En paralelo, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según lo acordado, ese monto comenzará a incorporarse a los salarios básicos en seis cuotas mensuales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

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