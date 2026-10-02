Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en octubre 2026 y escala salarial

Los empleados de comercio cobrarán en octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre con un aumento del 1,9%, el último tramo de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Además, se mantendrá la suma fija no remunerativa de $120.000.
La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 y completa el incremento del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuido en tres subas mensuales del 1,9%, no acumulativas y calculadas sobre los salarios básicos de junio.
Con este último tramo, los ingresos para los trabajadores de jornada completa se ubican entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría. A estos valores pueden sumarse adicionales como antigüedad y presentismo.
Empleados de comercio: cuánto cobran en octubre 2026
La escala que se cobrará durante los primeros días de octubre queda conformada de la siguiente manera:
|Categoría
|Salario
|Maestranza A
|$1.303.900
|Maestranza B
|$1.307.292
|Maestranza C
|$1.319.176
|Administrativo A
|$1.316.632
|Administrativo B
|$1.321.729
|Administrativo C
|$1.326.821
|Administrativo D
|$1.342.103
|Administrativo E
|$1.354.836
|Administrativo F
|$1.373.514
|Cajero A
|$1.320.875
|Cajero B
|$1.326.821
|Cajero C
|$1.334.462
|Auxiliar A
|$1.320.875
|Auxiliar B
|$1.329.365
|Auxiliar C
|$1.357.383
|Auxiliar Especializado A
|$1.331.067
|Auxiliar Especializado B
|$1.346.346
|Vendedor A
|$1.320.875
|Vendedor B
|$1.346.349
|Vendedor C
|$1.354.836
|Vendedor D
|$1.373.514
Los montos corresponden a las escalas vigentes y contemplan la suma fija no remunerativa de $120.000. El ingreso final de cada trabajador puede variar por los adicionales que correspondan.
Cuánto cobran los menores y trabajadores con jornada reducida
La escala también establece valores específicos para los trabajadores menores de edad, que varían según la edad y la extensión de la jornada:
|Categoría
|Salario
|16 años - jornada de 6 horas
|$1.175.696
|17 años - jornada de 6 horas
|$1.180.793
|16 años A - jornada de 8 horas
|$1.287.783
|16 años B - jornada de 8 horas
|$1.288.636
|16 años C - jornada de 8 horas
|$1.289.343
|17 años A - jornada de 8 horas
|$1.290.367
|17 años B - jornada de 8 horas
|$1.291.182
|17 años C - jornada de 8 horas
|$1.291.871
Paritarias de Comercio: qué pasará con los próximos aumentos
Con los salarios que se pagan en octubre queda completada la pauta del 5,7% acordada para julio, agosto y septiembre. Por el momento, no se definieron nuevos porcentajes para los próximos meses. FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones.
En paralelo, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según lo acordado, ese monto comenzará a incorporarse a los salarios básicos en seis cuotas mensuales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.