Aumento para empleados de comercio en octubre 2027: de cuánto es y cuánto cobran

Los empleados de comercio de la Argentina cobrarán en octubre de 2026 el último aumento del 1,9% acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. Con esta actualización, los salarios de jornada completa correspondientes a septiembre se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría, e incluyen la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.
El incremento completa la pauta salarial del 5,7% correspondiente al trimestre julio-septiembre. El acuerdo estableció tres subas mensuales del 1,9%, aplicadas de manera no acumulativa sobre los básicos de junio.
Los nuevos valores corresponden a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y se cobrarán durante los primeros días de octubre.
Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre 2026
Con el último tramo de la paritaria y la suma fija no remunerativa, las escalas quedan de la siguiente manera:
Maestranza
- Maestranza A: $1.303.900.
- Maestranza B: $1.307.292.
- Maestranza C: $1.319.176.
Administrativos
- Administrativo A: $1.316.632.
- Administrativo B: $1.321.729.
- Administrativo C: $1.326.821.
- Administrativo D: $1.342.103.
- Administrativo E: $1.354.836.
- Administrativo F: $1.373.514.
Cajeros
- Cajero A: $1.320.875.
- Cajero B: $1.326.821.
- Cajero C: $1.334.462.
Auxiliares
- Auxiliar A: $1.320.875.
- Auxiliar B: $1.329.365.
- Auxiliar C: $1.357.383.
- Auxiliar Especializado A: $1.331.067.
- Auxiliar Especializado B: $1.346.346.
Vendedores
- Vendedor A: $1.320.875.
- Vendedor B: $1.346.349.
- Vendedor C: $1.354.836.
- Vendedor D: $1.373.514.
A estos valores deben agregarse los adicionales que correspondan en cada caso, como antigüedad y presentismo.
Cuánto cobran los menores de edad y trabajadores con jornada reducida
Las escalas previstas para menores de edad también se actualizan con los salarios que se percibirán en octubre:
- Menores de 16 años, jornada de 6 horas: $1.175.696.
- Menores de 17 años, jornada de 6 horas: $1.180.793.
- Menores de 16 años A, jornada de 8 horas: $1.287.783.
- Menores de 16 años B, jornada de 8 horas: $1.288.636.
- Menores de 16 años C, jornada de 8 horas: $1.289.343.
- Menores de 17 años A, jornada de 8 horas: $1.290.367.
- Menores de 17 años B, jornada de 8 horas: $1.291.182.
- Menores de 17 años C, jornada de 8 horas: $1.291.871.
De cuánto fue el último aumento para empleados de comercio
- El 1,9% que impacta en los salarios cobrados durante los primeros días de octubre es el último tramo del acuerdo paritario del 5,7% para julio, agosto y septiembre. La actualización se distribuyó en tres incrementos del 1,9% mensual, no acumulativos y calculados sobre los salarios básicos de junio.
- Además, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según lo acordado, ese monto comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Qué pasará con los próximos aumentos de empleados de comercio
- Con el pago de octubre queda completada la pauta salarial correspondiente al trimestre julio-septiembre. Por el momento, no se definió un nuevo porcentaje de incremento para los meses siguientes.
- FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones para los trabajadores del sector.