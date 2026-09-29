Aumento para empleados de comercio en octubre 2027: de cuánto es y cuánto cobran

Los empleados de comercio de la Argentina cobrarán en octubre de 2026 el último aumento del 1,9% acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. Con esta actualización, los salarios de jornada completa correspondientes a septiembre se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría, e incluyen la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

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El incremento completa la pauta salarial del 5,7% correspondiente al trimestre julio-septiembre. El acuerdo estableció tres subas mensuales del 1,9%, aplicadas de manera no acumulativa sobre los básicos de junio.

Los nuevos valores corresponden a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y se cobrarán durante los primeros días de octubre.

Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre 2026

Con el último tramo de la paritaria y la suma fija no remunerativa, las escalas quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Maestranza A: $1.303.900.

Maestranza B: $1.307.292.

Maestranza C: $1.319.176.

Administrativos

Administrativo A: $1.316.632.

Administrativo B: $1.321.729.

Administrativo C: $1.326.821.

Administrativo D: $1.342.103.

Administrativo E: $1.354.836.

Administrativo F: $1.373.514.

Cajeros

Cajero A: $1.320.875.

Cajero B: $1.326.821.

Cajero C: $1.334.462.

Auxiliares

Auxiliar A: $1.320.875.

Auxiliar B: $1.329.365.

Auxiliar C: $1.357.383.

Auxiliar Especializado A: $1.331.067.

Auxiliar Especializado B: $1.346.346.

Vendedores

Vendedor A: $1.320.875.

Vendedor B: $1.346.349.

Vendedor C: $1.354.836.

Vendedor D: $1.373.514.

A estos valores deben agregarse los adicionales que correspondan en cada caso, como antigüedad y presentismo.

Salarios con aumento en octubre

Cuánto cobran los menores de edad y trabajadores con jornada reducida

Las escalas previstas para menores de edad también se actualizan con los salarios que se percibirán en octubre:

Menores de 16 años, jornada de 6 horas: $1.175.696.

Menores de 17 años, jornada de 6 horas: $1.180.793.

Menores de 16 años A, jornada de 8 horas: $1.287.783.

Menores de 16 años B, jornada de 8 horas: $1.288.636.

Menores de 16 años C, jornada de 8 horas: $1.289.343.

Menores de 17 años A, jornada de 8 horas: $1.290.367.

Menores de 17 años B, jornada de 8 horas: $1.291.182.

Menores de 17 años C, jornada de 8 horas: $1.291.871.

De cuánto fue el último aumento para empleados de comercio

El 1,9% que impacta en los salarios cobrados durante los primeros días de octubre es el último tramo del acuerdo paritario del 5,7% para julio, agosto y septiembre. La actualización se distribuyó en tres incrementos del 1,9% mensual, no acumulativos y calculados sobre los salarios básicos de junio.

para julio, agosto y septiembre. La actualización se distribuyó en tres incrementos del 1,9% mensual, no acumulativos y calculados sobre los salarios básicos de junio. Además, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según lo acordado, ese monto comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Empleados de comercio con aumento

Qué pasará con los próximos aumentos de empleados de comercio