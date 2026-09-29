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Empleados de comercio

Aumento para empleados de comercio en octubre 2027: de cuánto es y cuánto cobran

Los trabajadores mercantiles recibirán en los primeros días de octubre los salarios de septiembre con el último tramo de la paritaria. Cómo quedan las escalas.

29 de septiembre, 2026 | 11.14
Comercio

Los empleados de comercio de la Argentina cobrarán en octubre de 2026 el último aumento del 1,9% acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. Con esta actualización, los salarios de jornada completa correspondientes a septiembre se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría, e incluyen la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

El incremento completa la pauta salarial del 5,7% correspondiente al trimestre julio-septiembre. El acuerdo estableció tres subas mensuales del 1,9%, aplicadas de manera no acumulativa sobre los básicos de junio.

Los nuevos valores corresponden a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y se cobrarán durante los primeros días de octubre.

Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre 2026

Con el último tramo de la paritaria y la suma fija no remunerativa, las escalas quedan de la siguiente manera:

Maestranza

  • Maestranza A: $1.303.900.
  • Maestranza B: $1.307.292.
  • Maestranza C: $1.319.176.

Administrativos

  • Administrativo A: $1.316.632.
  • Administrativo B: $1.321.729.
  • Administrativo C: $1.326.821.
  • Administrativo D: $1.342.103.
  • Administrativo E: $1.354.836.
  • Administrativo F: $1.373.514.

Cajeros

  • Cajero A: $1.320.875.
  • Cajero B: $1.326.821.
  • Cajero C: $1.334.462.

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.320.875.
  • Auxiliar B: $1.329.365.
  • Auxiliar C: $1.357.383.
  • Auxiliar Especializado A: $1.331.067.
  • Auxiliar Especializado B: $1.346.346.

Vendedores

  • Vendedor A: $1.320.875.
  • Vendedor B: $1.346.349.
  • Vendedor C: $1.354.836.
  • Vendedor D: $1.373.514.

A estos valores deben agregarse los adicionales que correspondan en cada caso, como antigüedad y presentismo.

Salarios con aumento en octubre

Cuánto cobran los menores de edad y trabajadores con jornada reducida

Las escalas previstas para menores de edad también se actualizan con los salarios que se percibirán en octubre:

  • Menores de 16 años, jornada de 6 horas: $1.175.696.
  • Menores de 17 años, jornada de 6 horas: $1.180.793.
  • Menores de 16 años A, jornada de 8 horas: $1.287.783.
  • Menores de 16 años B, jornada de 8 horas: $1.288.636.
  • Menores de 16 años C, jornada de 8 horas: $1.289.343.
  • Menores de 17 años A, jornada de 8 horas: $1.290.367.
  • Menores de 17 años B, jornada de 8 horas: $1.291.182.
  • Menores de 17 años C, jornada de 8 horas: $1.291.871.

De cuánto fue el último aumento para empleados de comercio

  • El 1,9% que impacta en los salarios cobrados durante los primeros días de octubre es el último tramo del acuerdo paritario del 5,7% para julio, agosto y septiembre. La actualización se distribuyó en tres incrementos del 1,9% mensual, no acumulativos y calculados sobre los salarios básicos de junio.
  • Además, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según lo acordado, ese monto comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Empleados de comercio con aumento

Qué pasará con los próximos aumentos de empleados de comercio

  • Con el pago de octubre queda completada la pauta salarial correspondiente al trimestre julio-septiembre. Por el momento, no se definió un nuevo porcentaje de incremento para los meses siguientes.
  • FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones para los trabajadores del sector.
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