Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cobran en noviembre de 2026 los salarios establecidos en la última actualización oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada en la Resolución 844/2026 del Boletín Oficial. La nueva escala de haberes contempla diferencias según el grado, la jerarquía y las funciones que desempeña cada integrante de la fuerza.

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Con los valores vigentes desde el 1° de noviembre, un agente de la Policía Federal percibe un haber mensual de $1.143.015,94, mientras que un comisario general alcanza los $3.771.757,45. En tanto, los aspirantes registran una remuneración de $873.969,43.

La actualización también alcanza al personal auxiliar de Seguridad y Defensa, a los cadetes y a otros escalafones de la institución.

Cuánto cobra un policía federal en noviembre de 2026

El Ministerio de Seguridad estableció las remuneraciones mensuales correspondientes al personal con estado policial en actividad, con vigencia desde noviembre. Los importes varían de acuerdo con la posición que ocupa cada efectivo dentro de la estructura de la PFA. Entre los grados iniciales, un agente cobra $1.143.015,94, mientras que un cabo percibe $1.257.317,54 y un sargento alcanza los $1.521.354,22.

En los niveles superiores, los ingresos se incrementan progresivamente hasta superar los $3,7 millones para la máxima categoría incluida en la escala.

La normativa contempla, además, complementos por responsabilidad jerárquica y adicionales por recargo de servicio, que pueden modificar la remuneración final.

Cuánto cobra la policía federal. Crédito de foto: Casa Rosada

Escala salarial de la Policía Federal Argentina: cuánto cobra cada jerarquía

La grilla oficial para noviembre de 2026 establece los siguientes valores para el personal superior:

Jerarquía Haber mensual Comisario General $3.771.757,45 Comisario Mayor $3.428.870,41 Comisario Inspector $3.023.230,69 Comisario $2.410.903,25 Subcomisario $1.974.320,70 Principal $1.654.507,12 Inspector $1.506.506,70 Subinspector $1.369.551,55 Ayudante $1.245.046,86

De esta manera, un comisario de la Policía Federal cobra $2.410.903,25 mensuales, mientras que un subcomisario percibe $1.974.320,70. En la parte superior de la escala, los comisarios mayores reciben $3.428.870,41 y los comisarios generales alcanzan los $3.771.757,45.

Cuánto cobran los agentes, cabos y sargentos de la PFA

Para el personal de suboficiales y tropa, los haberes de noviembre quedan establecidos de la siguiente manera:

Jerarquía Haber mensual Suboficial Mayor $2.227.414,72 Suboficial Auxiliar $2.024.922,47 Suboficial Escribiente $1.840.838,61 Sargento Primero $1.673.489,64 Sargento $1.521.354,22 Cabo Primero $1.383.049,29 Cabo $1.257.317,54 Agente $1.143.015,94 Aspirante $873.969,43

Dentro de este escalafón, los salarios comienzan en $873.969,43 para los aspirantes y alcanzan los $2.227.414,72 para los suboficiales mayores. Por su parte, un cabo primero cobra $1.383.049,29, mientras que un sargento primero recibe $1.673.489,64.

Los importes corresponden a las remuneraciones mensuales establecidas oficialmente y no necesariamente representan el monto neto que recibe cada efectivo después de los descuentos.

Cuánto cobran los cadetes de la Policía Federal en noviembre

La escala salarial también contempla a los alumnos que se encuentran en formación dentro de la institución.

Los haberes correspondientes a noviembre son:

Categoría Haber mensual Cadete de tercer curso $857.693,69 Cadete de segundo curso $821.333,50 Cadete de primer curso $821.333,50

De esta manera, los cadetes de primer y segundo curso perciben $821.333,50, mientras que quienes cursan el tercer año reciben $857.693,69.

Policía Federal: escala salarial del personal auxiliar

La actualización del Ministerio de Seguridad también comprende al Personal Auxiliar de Seguridad y Defensa.

En el caso del personal auxiliar superior, los salarios establecidos para noviembre son los siguientes:

Categoría Haber mensual Auxiliar Superior de primera $1.756.467,07 Auxiliar Superior de segunda $1.524.372,17 Auxiliar Superior de tercera $1.375.169,99 Auxiliar Superior de cuarta $1.254.367,56 Auxiliar Superior de quinta $1.209.479,16 Auxiliar Superior de sexta $1.116.993,68 Auxiliar Superior de séptima $1.044.498,03

Por su parte, el personal auxiliar de Seguridad y Defensa percibe las siguientes remuneraciones:

Categoría Haber mensual Auxiliar de primera $1.388.157,46 Auxiliar de segunda $1.299.776,40 Auxiliar de tercera $1.230.462,57 Auxiliar de cuarta $1.150.491,43 Auxiliar de quinta $1.052.352,02 Auxiliar de sexta $999.763,40 Auxiliar de séptima $956.755,70

Así, los salarios del personal auxiliar superior llegan a $1.756.467,07, mientras que los del escalafón auxiliar general alcanzan los $1.388.157,46 en su primera categoría.

Qué adicionales cobran los policías federales en noviembre

Además de los haberes correspondientes a cada jerarquía, el Ministerio de Seguridad fijó valores específicos para determinados complementos salariales.

Entre ellos se encuentra el adicional por responsabilidad jerárquica, destinado a las máximas autoridades de la institución.

Para noviembre, los importes establecidos son:

Jefe de la Policía Federal Argentina: $488.694,44.

Subjefe de la Policía Federal Argentina: $440.803,41.

La normativa también contempla pagos adicionales por recargo de servicio de entre tres y cinco horas. En estos casos, los montos van desde $14.278,74 para el grado de agente hasta $36.483,53 para un comisario general, según la jerarquía.

Estos conceptos se suman a las remuneraciones correspondientes cuando se cumplen las condiciones previstas para su liquidación.