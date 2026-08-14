Cuánto cobra una empleada domestica por 8 horas semanales en agosto 2026

Las empleadas domésticas que trabajan ocho horas por semana mantienen durante agosto los valores establecidos en la última escala salarial para el personal de casas particulares. Hasta el momento no se oficializó una nueva actualización para agosto, por lo que continúan vigentes los montos correspondientes a julio, que incorporaron el último aumento del 1,4% acordado para el sector.

El monto final depende de la categoría en la que se encuentre registrada la trabajadora y de si presta tareas con retiro o sin retiro. Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador, la remuneración se calcula tomando como referencia el valor por hora.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 8 horas semanales en agosto 2026

Para calcular cuánto corresponde pagar por una jornada semanal de ocho horas se debe multiplicar por ocho el valor horario vigente para cada categoría. En el caso del personal para tareas generales, la categoría que comprende actividades habituales como limpieza, lavado, planchado, preparación de comidas y mantenimiento del hogar, una trabajadora con retiro cobra $3.733,72 por hora.

De esta manera, por ocho horas de trabajo semanales corresponde un mínimo de $29.869,76. Los valores por categoría quedan de la siguiente manera:

Tareas generales con retiro: $29.869,76 por semana.

$29.869,76 por semana. Tareas generales sin retiro: $31.971,60 por semana.

$31.971,60 por semana. Supervisores con retiro: $35.510,16 por semana.

$35.510,16 por semana. Supervisores sin retiro: $38.633,04 por semana.

$38.633,04 por semana. Personal para tareas específicas con retiro: $33.786 por semana.

$33.786 por semana. Personal para tareas específicas sin retiro: $36.777,44 por semana.

$36.777,44 por semana. Caseros: $31.971,60 por semana.

$31.971,60 por semana. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $31.971,60 por semana.

$31.971,60 por semana. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $35.486,88 por semana.

Estos importes representan los mínimos correspondientes a ocho horas de trabajo y no incluyen los adicionales que puedan corresponder en cada relación laboral.

Cuánto vale la hora de una empleada doméstica en agosto

La escala vigente establece distintos valores según las tareas realizadas y la modalidad de contratación. Para tareas generales , el mínimo es de $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro.

, el mínimo es de y $3.996,45 sin retiro. Los supervisores perciben $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro. Para el personal dedicado a tareas específicas, los valores ascienden a $4.223,25 y $4.597,18, respectivamente.

Los caseros tienen establecido un mínimo de $3.996,45 por hora, mientras que quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas cobran $3.996,45 con retiro y $4.435,86 sin retiro.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobra por mes una empleada doméstica que trabaja 8 horas semanales

El monto mensual depende de la cantidad efectiva de horas trabajadas durante cada mes, por lo que no corresponde simplemente aplicar el salario mensual previsto para una jornada completa.

Por ejemplo, para una empleada de tareas generales con retiro, una semana de ocho horas representa $29.869,76. Si durante un mes trabaja cuatro jornadas semanales de ocho horas cada una —32 horas en total—, la remuneración calculada sobre esas horas alcanza los $119.479,04. El monto puede variar según la cantidad de jornadas que tenga efectivamente el mes y los adicionales que correspondan.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del valor establecido en la escala, existen conceptos que pueden incrementar el salario final.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. También existe un adicional por zona desfavorable para las trabajadoras alcanzadas por ese régimen.

En el caso de las horas extras, corresponde un recargo del 50% durante los días hábiles y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados.

Cuánto cobra el personal doméstico

Qué obligaciones tiene el empleador aunque trabaje pocas horas

La cantidad reducida de horas no exime al empleador de registrar a la trabajadora. Incluso si presta tareas ocho horas por semana, la relación laboral debe estar formalizada dentro del régimen de casas particulares. Además del salario correspondiente, el empleador debe cumplir con los aportes y contribuciones previstos para jubilación, obra social y ART, así como emitir el recibo de sueldo.

Por lo tanto, para una empleada doméstica dedicada a tareas generales con retiro, el valor mínimo de referencia en agosto de 2026 es de $3.733,72 por hora o $29.869,76 por ocho horas semanales, antes de sumar los adicionales que correspondan.