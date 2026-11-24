Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores y jubilados de Santa Fe esperan el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este ingreso adicional se abona dos veces al año y representa un refuerzo económico para afrontar los gastos de fin de año.

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Para diciembre de 2026, la legislación nacional establece que la fecha límite para el pago del aguinaldo es el viernes 18 de diciembre, aunque existe un margen de cuatro días hábiles que, según el criterio aplicado al pago de remuneraciones, puede extender la acreditación hasta el jueves 24 de diciembre.

El plazo alcanza a los trabajadores registrados del sector privado. En el caso de los empleados públicos, jubilados y pensionados de Santa Fe, las fechas específicas dependen de los cronogramas establecidos por los organismos correspondientes. Hasta el momento, no se verificó un calendario oficial de diciembre para los agentes y pasivos provinciales.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026 en Santa Fe

De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.073, el aguinaldo se paga en dos cuotas durante el año: la primera tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre.

En 2026, el vencimiento de la segunda cuota coincide con el viernes 18 de diciembre. No obstante, la aplicación del plazo de cuatro días hábiles previsto para el pago de remuneraciones permite, bajo ese criterio, extender la fecha hasta el jueves 24 de diciembre.

Esto no significa que todos los trabajadores cobren el mismo día. Cada empleador puede realizar la acreditación antes del vencimiento, mientras que el sector público provincial se rige por su propio calendario de liquidación.

Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben prestaciones de ANSES cobran el medio aguinaldo junto con sus haberes mensuales de diciembre, de acuerdo con la terminación del DNI y el monto de la prestación. En cambio, quienes perciben jubilaciones y pensiones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe deben consultar el cronograma que comunique el Gobierno provincial.

Aguinaldo en Santa Fe

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026

El monto del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre. Para determinar el importe correspondiente, se toma como referencia el salario bruto más alto del período, incluyendo los conceptos remunerativos que correspondan, como horas extras y comisiones.

Por ejemplo, si un trabajador percibió como mejor remuneración del semestre un sueldo bruto de $1.200.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $600.000, antes de las deducciones aplicables. En aquellos casos en los que el empleado no haya trabajado durante los seis meses completos, el SAC deberá calcularse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Además, como la segunda cuota se abona antes de que concluya diciembre, si la remuneración de ese mes resulta superior a la utilizada inicialmente para el cálculo, el empleador deberá liquidar la diferencia correspondiente.

Cuándo se cobra de aguinaldo

Quiénes cobran el aguinaldo en Santa Fe

El Sueldo Anual Complementario constituye un derecho de los trabajadores registrados y no depende de una decisión voluntaria del empleador. Entre los beneficiarios se encuentran los empleados del sector privado bajo relación de dependencia, los trabajadores de la administración pública provincial y municipal, y los jubilados y pensionados comprendidos en los regímenes que contemplan este pago.

Por el contrario, los trabajadores independientes y monotributistas no tienen derecho al aguinaldo por su actividad autónoma. Tampoco existe una obligación legal de pago para quienes desarrollan tareas informales, aunque ello no elimina los derechos que puedan corresponderles si se acredita una relación laboral.

Qué pasa si no se paga el aguinaldo en la fecha establecida

La legislación laboral establece plazos para el pago del SAC y su incumplimiento puede generar reclamos por parte de los trabajadores. En términos generales, el vencimiento legal de la segunda cuota es el 18 de diciembre, aunque la jurisprudencia admite la aplicación del margen de cuatro días hábiles previsto para las remuneraciones.

Si el empleador no realiza el pago dentro del plazo correspondiente, el trabajador puede reclamar la suma adeudada y los intereses que correspondan por la demora.