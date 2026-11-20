El fenómeno del Super Niño sigue golpeando a las provincias del litoral y del noreste del país con la crecida de los ríos Uruguay y Paraná. Este último ya aumentó dos metros en un mes, superó el nivel de evacuación y encendió las alarmas en ciudades y localidades costeras de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe.

{{{htmlAmp}}}

Según las estimaciones del Instituto Nacional del Agua (INA), la altura del río Paraná podría ubicarse en torno a los 5,66 metros para los próximos días. Frente al puerto de Santa Fe, la Prefectura Naval Argentina registró que alcanzó una altura de 5,86 metros, después de aumentar 2,02 metros en apenas 30 días.

La Municipalidad santafesina informó que actualmente hay 292 personas que se encuentran alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral, mientras continúan los trabajos de mantenimiento del sistema de protección hídrica y la asistencia a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas.

El registro actual del río Paraná se encuentra por encima de los dos umbrales establecidos: el de alerta, situado en 4,70 metros, y el de evacuación, fijado en 5 metros. Ante este escenario, las autoridades y los vecinos de las áreas ribereñas deben mantener especial atención sobre la evolución del curso de agua.

Un relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contabilizó 4.547 personas evacuadas o que debieron autoevacuarse a raíz de la crecida. Además de las familias damnificadas en Santa Fe y Entre Ríos, la mayoría de los afectados se encuentra en Corrientes y Chaco.

Las lluvias en Brasil

Las precipitaciones pronosticadas para este fin de semana en el sur de Brasil encendieron las alarmas ante un nuevo pico de crecida del río Iguazú, uno de los principales afluentes del Paraná.

El INA advirtió que las lluvias podrían afectar la cuenca alta del Paraná y del Iguazú, con "alta probabilidad" de una suba del caudal.

Por su parte, a Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presentó un panorama similar al advirtió que todavía pueden producirse fenómenos hidrometeorológicos con precipitaciones acumuladas importantes.

Durante septiembre, el ingreso de agua superó en un 37% el promedio habitual, mientras que en octubre la diferencia trepó al 106%. En lo que va de noviembre, el volumen se mantiene en valores elevados, con un caudal un 95% superior a la media histórica.