Cuáles son los métodos de búsqueda de trabajo que eligen los argentinos en medio de la crisis

En un contexto signado por la crisis económica, la búsqueda de empleo formal se volvió un proceso complejo que exige a los trabajadores diversificar las herramientas. De acuerdo con el último informe del mercado laboral presentado por la consultora Randstad, conseguir trabajo depende hoy menos de una plataforma en particular y más de una estrategia multicanal combinada con la construcción de redes de contacto.

La carrera por acceder a un nuevo puesto laboral muestra una fuerte preferencia por las herramientas digitales. El estudio reveló que los profesionales y trabajadores locales apelan a un abanico variado de alternativas para postularse, encabezado por las plataformas online más populares:

LinkedIn: Utilizada por el 55% de los postulantes en búsqueda activa.

Redes sociales (Instagram, Facebook, entre otras): Elegidas por el 53% de los usuarios.

Portales de empleo y motores de búsqueda: Reúnen el 52% de las preferencias.





Más atrás se ubican las bolsas de trabajo propias de las empresas (34%), las agencias de gestión laboral (29%), la red de contactos o referidos (29%), los servicios públicos (21%), herramientas como Google Empleos (19%), plataformas con inteligencia artificial (11%) y ferias presenciales (9%).

El "factor sorpresa": cuál es la vía más efectiva para conseguir trabajo

Si bien el grueso de las postulaciones arranca en el ecosistema virtual, al medir la efectividad real (es decir, quienes efectivamente consiguieron contratar en los últimos seis meses), surge un dato revelador. La red de contactos y referidos, que solo figura como opción inicial para el 29% de los encuestados, alcanza una efectividad del 26%, ubicándose casi al mismo nivel de éxito que las redes sociales (29%) o LinkedIn (23%).

Esta brecha entre el volumen de uso y el resultado concreto demuestra que el networking tradicional y las conexiones personales siguen ofreciendo un rendimiento proporcionalmente muy superior frente a las postulaciones masivas.

"Las plataformas digitales ampliaron las posibilidades de acceder a nuevas oportunidades, pero las conexiones personales y las redes de contacto continúan teniendo un rol muy relevante, confirmando que el networking sigue siendo una herramienta clave", enfatizó Andrea Avila, CEO de Randstad para la región.

Diferencias marcadas por género y edad

El comportamiento de los postulantes no es homogéneo y presenta variaciones claras cuando se segmenta la información:

Brecha de género: Las redes sociales son el punto de partida principal para el 57% de las mujeres frente al 49% de los varones. Asimismo, representan el canal más exitoso para concretar la contratación en ambos segmentos (31% en mujeres y 27% en hombres).

Generación Z vs. Millennials: El 36% de los jóvenes de la Generación Z logró ingresar a su empleo actual a través de redes sociales, superando el 26% registrado en la generación Millennial.

Adultos mayores: Los perfiles de mayor edad dependen en mayor medida de los contactos personales y las recomendaciones de antiguos colegas para reinsertarse en el mercado.

Aunque la etapa inicial de exploración y envío de currículums transcurre casi por completo en entornos virtuales, la presencia humana recupera un rol central cuando la búsqueda entra en etapas decisivas.