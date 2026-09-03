Cuáles son los gremios que cobran aumento de sueldo en septiembre 2026

Septiembre de 2026 llega con nuevos aumentos de sueldo para trabajadores de distintos sectores, como resultado de los acuerdos paritarios cerrados durante los últimos meses. En algunos casos se aplican subas porcentuales sobre los salarios básicos, mientras que otros convenios contemplan sumas fijas, bonos y ajustes vinculados a la inflación.

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Entre los gremios alcanzados aparecen empleados de comercio, estatales, bancarios, trabajadores del transporte, empleadas domésticas, metalúrgicos, mineros, personal de seguridad privada, textiles y trabajadores de televisión, entre otros. Varios acuerdos, además, establecieron cronogramas de actualización que continuarán durante los próximos meses.

Qué gremios tienen aumento de sueldo en septiembre 2026

Los porcentajes y modalidades de actualización dependen de cada convenio colectivo. Entre los principales sectores que tendrán cambios salariales durante septiembre se encuentran:

Estatales nacionales: el acuerdo aceptado por UPCN contempla un 1,9% de aumento en septiembre , seguido por 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. Además, para diciembre está prevista una asignación fija por única vez de $80.000.

el acuerdo aceptado por UPCN contempla un , seguido por 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. Además, para diciembre está prevista una asignación fija por única vez de $80.000. Empleados de Comercio: FAECyS acordó una mejora del 5,7% sobre las escalas de junio , distribuida en tramos. En septiembre corresponde un 1,9% , mientras continúa vigente el esquema de incorporación de sumas no remunerativas a los básicos.

FAECyS acordó una mejora del , distribuida en tramos. En septiembre corresponde un , mientras continúa vigente el esquema de incorporación de sumas no remunerativas a los básicos. Empleadas domésticas: los salarios mínimos aumentan 1,8% en septiembre . El acuerdo también prevé incrementos del 1,7% en octubre y del 1,6% tanto en noviembre como en diciembre.

los salarios mínimos aumentan . El acuerdo también prevé incrementos del 1,7% en octubre y del 1,6% tanto en noviembre como en diciembre. Choferes de colectivos: la UTA acordó que el salario básico del personal de conducción del AMBA pase a $1.707.175,88 desde septiembre . Los viáticos, además, suben a $22.000 por jornada.

la UTA acordó que el salario básico del personal de conducción del AMBA pase a . Los viáticos, además, suben a $22.000 por jornada. Bancarios: mantienen un mecanismo de actualización vinculado al IPC. Tras conocerse una inflación de julio del 2,1%, el salario inicial quedó establecido en $2.534.977,22 , incluyendo la participación en ganancias correspondiente.

mantienen un mecanismo de actualización vinculado al IPC. Tras conocerse una inflación de julio del 2,1%, el salario inicial quedó establecido en , incluyendo la participación en ganancias correspondiente. Peones rurales: el salario previsto para septiembre asciende a $1.216.369,67 , frente a los $1.183.074,33 establecidos para agosto.

el salario previsto para septiembre asciende a , frente a los $1.183.074,33 establecidos para agosto. Trabajadores de farmacias: la nueva escala del CCT 659/13 establece básicos que parten de $1.403.185,39 para los escalafones inferiores. En el caso de directores técnicos alcanzados por otro acuerdo, los básicos llegan a $4.065.000, más adicionales.

la nueva escala del CCT 659/13 establece básicos que parten de para los escalafones inferiores. En el caso de directores técnicos alcanzados por otro acuerdo, los básicos llegan a $4.065.000, más adicionales. Encargados de edificios: en septiembre se suma un nuevo incremento de $25.000 en la suma fija remunerativa mensual.

Salarios confirmados en septiembre

Qué otros trabajadores tienen aumentos en septiembre

La actualización salarial también alcanza a otros sectores. Los trabajadores de cadenas de comidas rápidas reciben en septiembre una asignación no remunerativa del 5,7% sobre los salarios de julio. En tanto, algunos trabajadores nucleados en UTEDYC tendrán aumentos vinculados al IPC, mientras que para el personal de clubes de campo corresponde una mejora del 2,5% en septiembre.

Los papeleros de la rama Fabricación tienen previsto un incremento acumulativo del 2% desde septiembre. Para los trabajadores de la minería extractiva nucleados en AOMA corresponde una suba del 2% acumulativo respecto de agosto, mientras que en Cemento Portland el incremento de septiembre es del 2,5%.

En seguridad privada, el esquema de UPSRA establece para septiembre un aumento del 2,85% más $50.000 no remunerativos. El convenio continuará con nuevas actualizaciones hasta diciembre.

Cuánto aumentan los salarios

Textiles, telefónicos y trabajadores de televisión: cuánto aumenta el sueldo

Los trabajadores textiles también tienen distintas actualizaciones. Para los empleados alcanzados por el acuerdo de la Unión Cortadores de la Indumentaria se aplica en septiembre una suba del 2% sobre los salarios de agosto. En los convenios de SETIA, los incrementos varían según la rama y pueden incluir aumentos del básico junto con sumas no remunerativas.

Los trabajadores telefónicos de Movistar, Claro y Personal tienen prevista para septiembre una suma por única vez equivalente al 2,1% del salario de la categoría correspondiente a julio, más un adicional relacionado con productividad.

Por su parte, los trabajadores de televisión nucleados en SATSAID alcanzados por los convenios 131/75 y 634/11 reciben un 3,2% en septiembre respecto de los valores de agosto. Para los empleados del CCT 223/75, los salarios de agosto que se cobran en septiembre incorporan un ajuste del 2,1%.

Qué pasa con metalúrgicos y siderúrgicos

La UOM también mantiene acuerdos vigentes para distintas ramas. En el caso de los siderúrgicos, se estableció un incremento no remunerativo del 6% válido durante agosto, septiembre y octubre, además de bonos extraordinarios que llegan a $1.600.000 para trabajadores propios de las empresas y a $1.280.000 para contratistas.

Para la rama metalúrgica, en tanto, se acordó una recomposición total del 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027, mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas que posteriormente serán incorporadas a los básicos.

De esta manera, septiembre concentra aumentos salariales en numerosos sectores, aunque no todos se aplican bajo la misma modalidad: mientras algunos gremios tienen incrementos porcentuales directos, otros reciben sumas fijas o no remunerativas y varios mantienen mecanismos de actualización ligados a la evolución del IPC.