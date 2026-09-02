Ofrecen "salario emocional" a científicos de un organismo técnico con ingresos atrasados

A falta de aumentos en línea con la inflación, la conducción libertaria del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) ofreció a su personal, compuesto en su mayoría por científicos y técnicos de alta capacitación, compensarlo mediante “salario emocional” consistente en descuentos para un café y un gimnasio. La iniciativa fue difundida esta semana por el área de Comunicación y Relaciones Institucionales del organismo, que emplea en su sede central de Mar del Plata a unas 400 personas, de las cuales más de la mitad cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a un relevamiento interno.

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“Queremos contarles sobre una nueva iniciativa en la que venimos trabajando y que hoy se hace realidad: el Programa #SomosInidep. Esta propuesta busca establecer acuerdos de descuento con comercios de nuestro entorno laboral para todo el personal del organismo, sin implicar erogación presupuestaria ni compromisos publicitarios (NdR: la itálica corresponde a la redacción original). Concebimos este programa de beneficios como una acción clave de salario emocional –aquellas compensaciones no monetarias que impactan directamente en el bienestar del personal-. El objetivo es fortalecer el clima organizacional y demostrar de forma tangible el compromiso de la gestión por dar respuestas creativas a las necesidades de la comunidad laboral”, señala el correo electrónico enviado al plantel.

El texto, que luce similar a los redactados por una IA promedio, destaca que la iniciativa “funciona como una herramienta de employer branding (marca empleadora)” y agrega en ese sentido que “al posicionar al organismo como un espacio que cuida y genera valor para sus trabajadores, no sólo se eleva el sentido de pertenencia y se retiene el talento actual, sino que se proyecta una identidad atractiva para incorporar futuros profesionales”. A continuación detalla los “beneficios confirmados”: un 10% de descuento en La Fonte D’Oro, un café de Playa Grande, y un 15% “abonando en efectivo” en los planes del gimnasio Criminal de la ciudad balnearia.

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El concepto de “salario emocional” se inscribe en la lógica de un gobierno que logró la aprobación de la reforma laboral más drástica desde el retorno de la democracia, que impuso -entre otras nociones- la de “salario dinámico” para aludir a un ingreso variable en función de la lectura unilateral del empleador y con la posibilidad de revertir aumentos. En este caso lo hizo sobre un organismo creado en la década del ’70 destinado a monitorear todas las pesquerías marinas y a asesorar al Estado sobre las mejores opciones para llevar a cabo la actividad con criterio económico y de protección al medio ambiente.

El Inidep mantiene la lógica de otros estamentos de la administración pública nacional, donde el atraso salarial por paritarias que sistemáticamente pierden contra la inflación ocasionó una merma de al menos 40% en el poder adquisitivo. El organismo está compuesto en su mayoría por técnicos y científicos –incluso con tareas a bordo de embarcaciones de la flota comercial pesquera- y también por administrativos. El relevamiento hecho por la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) determinó que más de la mitad del personal cobra por debajo del 1,5 millón de pesos de sueldo de bolsillo necesario para que una familia tipo no sea considerada pobre.

La administración de Javier Milei puso al frente del instituto al “trader de pescados y mariscos” Gonzalo Bacigalupo, proveniente del sector privado, con historial en empresas dedicadas a la venta de esos productos. Bacigalupo no cumple con una premisa de la normativa que fija como condición para encabezar el organismo a “un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada a las ciencias del mar”. Desde su arribo, en marzo de 2024, proliferaron los conflictos por bajos salarios y denuncias de ATE por la vigilancia de la Prefectura Naval sobe las asambleas del personal.