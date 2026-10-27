¿Cuál es el monto del aguinaldo si cobro la Reparación Histórica de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a jubilados y pensionados, incluidos aquellos que reciben un reajuste por el programa de Reparación Histórica.

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El monto del aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, por lo que el importe definitivo dependerá de la actualización previsional de diciembre. Este incremento se determinará a partir de la inflación de octubre, que el INDEC tiene previsto publicar el 12 de noviembre.

Mientras tanto, las proyecciones privadas permiten anticipar cuánto podrían cobrar los beneficiarios. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de octubre se ubicaría en torno al 1,7%, porcentaje que serviría como referencia para estimar el próximo aumento de las jubilaciones.

Jubilados Reparación Histórica

Cuánto cobro de aguinaldo si recibo la Reparación Histórica de ANSES

Los jubilados alcanzados por el programa de Reparación Histórica reciben el aguinaldo sobre su haber previsional actualizado, que ya contempla el reajuste reconocido por ANSES.

Por lo tanto, no existe un monto fijo de aguinaldo para todos los beneficiarios, sino que cada jubilado cobrará una suma proporcional a su prestación. Para calcularlo, se debe tomar el haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre de 2026 y dividirlo por dos.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $800.000 en noviembre y su prestación aumenta un 1,7% en diciembre, el haber actualizado alcanzaría los $813.600. En ese caso, el medio aguinaldo bruto sería de $406.800.

Los montos estimados para diciembre, considerando una suba hipotética del 1,7%, son los siguientes:

Jubilación de noviembre Haber estimado de diciembre Aguinaldo estimado $500.000 $508.500 $254.250 $600.000 $610.200 $305.100 $700.000 $711.900 $355.950 $800.000 $813.600 $406.800 $900.000 $915.300 $457.650 $1.000.000 $1.017.000 $508.500

Los valores son orientativos, están expresados antes de los descuentos correspondientes y no incluyen el bono extraordinario de $70.000.

Qué es el aguinaldo de Reparación Histórica y quiénes lo cobran

La Reparación Histórica es un programa creado mediante la Ley 27.260 que permitió reajustar los haberes de determinados jubilados y pensionados, a partir del reconocimiento de diferencias en el cálculo de sus prestaciones.

Los beneficiarios que accedieron a este mecanismo incorporaron un reajuste a sus haberes previsionales, que también se considera al momento de calcular el Sueldo Anual Complementario.

En algunos recibos de ANSES, el importe correspondiente puede aparecer identificado bajo el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica". Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un segundo aguinaldo ni de un bono navideño adicional. Es la parte del SAC que corresponde al reajuste reconocido mediante ese programa.

Aguinaldo con Reparación Histórica cuánto cobran

Cuánto aumentan las jubilaciones en diciembre de 2026

El aumento de las jubilaciones correspondiente a diciembre todavía no está definido, ya que dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El sistema de movilidad previsional establece actualizaciones mensuales de los haberes de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

En noviembre, las jubilaciones tendrán un incremento cercano al 1,9%, en línea con la variación de precios de septiembre.

Para diciembre, el último REM del Banco Central proyectó una inflación del 1,7% en octubre. Si ese porcentaje se confirma, los haberes previsionales recibirían un aumento equivalente. La actualización también impactaría sobre las jubilaciones que incluyen reajustes por Reparación Histórica y, en consecuencia, sobre el cálculo del medio aguinaldo.

No obstante, el porcentaje definitivo se conocerá el 12 de noviembre, cuando el INDEC publique el dato oficial.

¿El bono de $70.000 se suma al aguinaldo de Reparación Histórica?

No. El bono extraordinario de $70.000 que reciben determinados jubilados y pensionados no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo. Esto se debe a que el refuerzo constituye un pago adicional al haber previsional.

Por ejemplo, si un jubilado percibe una prestación de $500.000 y recibe un bono extraordinario, el medio aguinaldo se calcula sobre los $500.000, sin incorporar el refuerzo. Además, la continuidad del bono en diciembre dependerá de la normativa que establezca el Gobierno para ese período.

Cuándo se cobra el aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Los jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre de 2026. El pago se realizará de manera automática, siguiendo el calendario que ANSES organiza según la terminación del DNI y el monto de la prestación.

No será necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio. Una vez que el organismo publique las liquidaciones, los titulares podrán consultar el importe mediante Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección de jubilaciones y pensiones podrán revisar el recibo de diciembre y verificar los conceptos correspondientes al haber mensual, el aguinaldo y, cuando corresponda, el componente de Reparación Histórica.