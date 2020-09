La adecuación de los sistemas informáticos para agilizar la venta de dólares, a partir de los cambios dispuestos por el Gobierno para el acceso a la divisa, abrió un nuevo frente de conflicto dentro del equipo económico motorizado por el sector bancario. El terreno en el que se dirime la discusión es la base de datos de la ANSES. Los bancos solicitan que se les entregue esa base para automatizar las aprobaciones, la ANSES asegura que es ilegal entregar esa documentación pero que habilitó un sitio para consulta, el Banco Central respalda esa posición pero anticipa que habrá mejoras en el mecanismo actual, bancos privados deslizan la posibilidad de aplicar un sistema de turnos online y desde el gremio bancario aseguran que hay personal suficiente para hacer las validaciones sin necesidad de acceder a información oficial. En el medio los ahorristas siguen sin saber cuándo se termina este feriado virtual cambiario. Fuentes del mercado reconocen a este medio que, de fondo, el pedido de los bancos por los listados tiene la intención de hacerse de una base de datos que les permita fidelizar clientes.

Tras los cambios en el acceso a la compra de dólares para atesoramiento, se avanzó en una serie de requisitos para acceder al mercado de cambios, que podrían resumirse en contar con los ingresos necesarios y no recibir asistencia del Estado. Representantes de las entidades financieras se tomaron la semana pasada para actualizar sus sistemas a la aplicación de la retención del 35% a cuenta de Ganancias para la compra de dólar ahorro con lo cual no hubo operaciones hasta el viernes. Este lunes los banqueros sumaron la queja de que ANSES no entregaba la base de datos de los beneficiarios de planes sociales, ayudas del Estado en el marco de la pandemia o trabajadores informales. Sostienen que impide la compra de la moneda estadounidense y mantienen el grifo cerrado hasta el momento.

La respuesta del organismo que dirige Fernanda Raverta fue inmediata y contundente: “La ANSES informa que se encuentra activa la dirección web http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/. En dicha página las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social". “Dicha base de datos está permanentemente actualizada por la ANSES a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo”, agrega. Fuentes oficiales aseguraron a El Destape que hasta la media noche del lunes se trabajó en mantener actualizada la página de consulta. "No se cayó nunca", ratificó una fuente del organismo monetario.

Las compras delay

Para validar la compra de dólares, los bancos tienen que chequear en este página si quien solicita la operación cumple con los requisitos. Aseguran que eso lleva un trabajo extra que impide el normal funcionamiento y que necesitan los listados. Consultados por este medio, fuentes oficiales ratificaron que eso no es posible. "Tal vez estén acostumbrados al macrismo que con la base de datos de sus organismos hacía cualquier cosa", recordó una de las fuentes. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, dijo en una entrevista a radio La Red que estudian aplicar un sistema de turnos online para normalizar la compra de dólares para ahorro. Están excluidos de la compra de divisas clientes que reciben plantes sociales, subsidios o asistencia por parte del Estado, como el IFE, el plan de refinanciación de tarjetas o los créditos a Tasa Cero.

“Se tiene que hacer una verificación. No se hace en forma automática. Los bancos tenemos que controlar distintos flujos de información. Beneficios que vienen del Ministerio de Producción, AFIP, ANSES y el BCRA. Toda esa información no está en la misma base de datos”, explicó Cesario. Según pudo confirmar este medio, sería un sistema de turnos virtuales, donde el usuario pide iniciar el trámite por web o la app, se le asigna una fecha de respuesta, se solicita la información en la ANSES y a las 48 horas se le notifica si está en condiciones de comprar dólares.

Desde el BCRA sostienen que no existe ninguna traba para que los bancos puedan adoptar este esquema, al menos hasta que se normalice la situación. Los plazos que manea el equipo económico tienen que ver con la cadencia de la demanda de divisas, que suele concentrarse en la primera semana, apenas se habilita el mes de ejercicio para el cómputo del cupo de los 200 dólares. Es por eso que consideran que hasta el 1 de octubre hay tiempo para pensar un mecanismo más ágil. "En algún momento será más automático", explicaron fuentes oficiales. “Seguramente para octubre va a estar funcionando, la mayoría de la gente ya compró su cupo. Estamos trabajando para evitar que en octubre el sistema no colapse. Y vamos a tener un adicional, que es que no se caiga la página de la ANSES”, alertó el presidente de ABA.

Lo que está claro es que la base de datos no se entregará y aseguran que es un tema de "voracidad" de los bancos por captar clientes. "El personal para realizar las tareas de validación, incluso con teletrabajo, está disponible. Y si no les alcanza, que contraten más trabajadores y trabajadoras para hacer la tarea", aseguró a El Destape el secretario de Comunicación de La Bancaria, Eduardo Berrozpe. Esta semana la entidad gremial difundió un estudio en el que da cuenta que en "en el primer semestre los bancos ganaron 117 mil millones de pesos, igualando en términos reales el nivel de ganancia del período 2015-2017", mientras que "el peso de los salarios en los ingresos del sector se empezó a recuperar, aunque se halla en niveles bajos históricamente".