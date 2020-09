Indec: la deuda externa se ubicó en US$ 270.825 millones

El Indec informó que la deuda externa se estimó en U$S 270.825 millones al término del segundo trimestre. La cifra representó una caída de U$S 3.849 millones frente al trimestre anterior,.

Además, este nivel de U$S 270.825 millones estuvo también por debajo de los U$S 278.489 de fines de diciembre pasado. Esto se debió a los pagos de compromisos que realizó el Gobierno y el Banco Central, y a la variación en el tipo de cambio respecto al dólar.

En base al informe oficial, el 95% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. De ese total, el 60% es en dólares (U$S 162.080 millones), el 25% en otras monedas (U$S 67.326 millones), y 10% en euros (US$ 27.728 millones). Solo el 5% es en pesos argentinos, por un total de US$ 13.691 millones.

Balanza de pagos

Durante el segundo trimestre, la cuenta corriente arrojó un superávit de U$S 2.824 millones. Esto se explicó por el ingreso neto de la balanza de bienes y servicios (U$S 4.971 millones), y el ingreso secundario (US$ 337 millones), parcialmente compensado por el déficit de ingreso primario de U$S 2.484 millones. En el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un egreso neto de capitales de U$S 2.514 millones. Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron en U$S 793 millones.

En tanto, el resultado de la cuenta corriente neto del aporte de la cuenta de capital generó una capacidad de financiamiento externo neto por U$S 2.831 millones, en contraposición con las necesidades de financiamiento neto de U$S 1.928 millones registradas en el mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, la cuenta financiera registró un egreso neto de capitales de U$S 2.514 millones, explicado por la adquisición neta de activos financieros por U$S 893 millones y la cancelación neta de pasivos por U$S 1.621 millones.

Importaciones y exportaciones

La mejora interanual del saldo de bienes en el segundo trimestre fue de U$S 1.040 millones, explicada por un efecto cantidad positivo de U$S 1.418 millones y un efecto precio negativo de U$S 378 millones. La variación en la cantidad de exportaciones fue negativa en U$S 1.692 millones, mientras que los precios provocaron una disminución adicional por U$S 752 millones.

A contramano, las importaciones cayeron U$S 3.110 millones en las cantidades, junto a un efecto precio negativo de U$S 374 millones. Los principales destinos de las exportaciones fueron China, Brasil, Vietnam y Estados Unidos, que acumularon en conjunto 36% del total de las ventas argentinas al exterior.

Inversiones

En otro aspecto, la inversión directa registró un ingreso neto de capitales de U$S 514 millones, un número U$S 118 millones menor respecto a igual período del año anterior. La adquisición neta de activos financieros se estimó en U$S 299 millones, explicado por participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión.

Respecto a la variación interanual, resultó una caída de U$S 39 millones. La emisión neta de pasivos externos se estimó en U$S 812 millones, debido principalmente a participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión que representó el 92%, por lo que el resto correspondió a instrumentos de deuda.