El duro momento económico que atraviesa Domingo Cavallo: se quedó sin ahorros

El ex ministro de Economía se quejó de que la Justicia no le permite trabajar en el exterior ni disponer de sus bienes.

El exministro de Economía Domingo Cavallo hizo una revelación que sorprendió a todos durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Ante una consulta respondió que “no tiene ahorros” porque se los “gastó todos en la política y en vivir”. Además, culpó a la Justicia por las “trabas” que le pone para disponer de sus bienes.

La confesión llamó la atención y generó un shock entrre los oyentes de la exposición. Ocurrió cuando le preguntaron en qué invertía sus ahorros. “El problema es que no tengo ahorros. Me los gasté todos en la política y después en vivir”, reveló Domingo Felipe Cavallo. También dijo que tuvo “graves dificultades para trabajar en el país y en el exterior” como consecuencia de varias imputaciones judiciales, explicó.

En un sincericidio, el exministro de Economía durante el menemismo sostuvo: “Yo no tengo plata, por lo que no puedo dar consejo de cómo ahorrar”. En ese sentido, justificó esta situación por sus problemas judiciales: “He tenido tantas trabas, no las que le pone el Gobierno al sector privado. A mí me las puso la Justicia. Todavía tengo todos mis bienes embargados”.

“En el exterior, a veces, me hacían ofertas muy atractivas pero tenía que pasar por la Securities and Exchange Commission, y con los juicios que yo tengo no podía aceptarlas”, concluyó.

Cavallo contra el acuerdo de precios

Tras el congelamiento de precios que estableció el Gobierno a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, Cavallo cuestionó la medida oficial y advirtió: “Con una inflación del 50% y emisión descontrolada, no puede terminar bien”.

“El congelamiento de precios cuando tenemos una inflación del orden del 50% anual y cuando hay una emisión descontrolada y un enorme déficit fiscal, es una medida que no puede terminar bien. Yo no quiero decir que el día 91 va a haber una explosión inflacionaria. Pero esta medida no va a producir ningún resultado beneficioso”, aseguró Cavallo ante un auditorio colmado.