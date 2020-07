Cavallo y el "tren fantasma de la economía" dicen que se viene un Rodrigazo

El grupo del "tren fantasma de la economía" se reunió en un encuentro virtual para vaticinar qué se viene para el país y la crisis post pandemia que ya sufre todo el mundo. Se trata de cuatro ex ministros de Economía que debatieron sobre la situación actual: Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy, Roque Fernández y José Luis Machinea. Todos ellos funcionarios de gobiernos que terminaron en crisis sociales devastadoras para nuestro país.

Para Cavallo, lo más probable es que se produzca un fenómeno similar al Rodrigazo, al que describió como un aumento de muchos precios atrasados y una obligación del Gobierno de ajustar el tipo de cambio.

Lo dijo en referencia al suceso que generó una crisis económica que estalló en Argentina el 4 de junio de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. Se originó cuando el Ministro de Economía de entonces, Celestino Rodrigo, dispuso un ajuste económico que duplicó los precios.

“El problema inflacionario va a ser grave y pronto. No creo que el Gobierno vaya a poder tirar hasta las elecciones del año que viene sin enfrentar un riesgo de descontrol inflacionario significativo”, anticipó el ex ministro de Economía Domingo Cavallo durante una charla este miércoles.

“El descontrol del tipo hiperinflacionario y la fuga de la gente del dinero se produce cuando hay una situación de vacío político. Y si habrá o no vacío político de acá a 2021 no lo puedo predecir, pero me preocupa la falta de cohesión y coherencia y el abuso de los enfrentamiento internos que está teniendo este Gobierno, con lo cual podría llegar un vacío político antes de las elecciones del año próximo”, señaló Cavallo.

Cavallo habló sobre los riegos económicos de la pospandemia en una charla por zoom que compartió con otros ex ministros de Economía y que fue organizada por la Fundación Libertad y que transmitió Infobae.

Por su parte, Ricardo López Murphy también coincidió en que el riesgo de una aceleración de la inflación en el corto plazo. “El desequilibrio que se ha acumulado, con la cantidad de deuda que hay colocada el Banco Central y la demanda de acumulación de intereses hace que a la salida de la pandemia o hay un programa de estabilización, que soy escéptico, o vamos a un proceso de aceleración de la velocidad de la inflación que se por este problema de haber emitido tanto”, destacó.

“Tenemos un deficit primario que debe ser de 7 puntos del PBI. Estamos con un deficit equivalente al Rodrigazo. O se produce una corrección muy grande de esos desequilibrios, que lleva a opciones dramáticas o la dinámica de ese desequilibrio adquiere vida propia”, alertó.

“Se necesita un programa de ordenamiento fiscal, de camino a la sensatez de dejar de decir disparates, como comprar empresas o ampliar los subsidios. Necesitamos como en diciembre de 1958 un programa de normalización. Sin normalizar los desequilibrios, nuestro sendero es muy preocupante y nos lleva a megainflación, como las que tuvimos entre el 75 y el 78, con un promedio de 3 dígitos”, advirtió.

Asimismo, José Luis Machinea habló de una situación similar “economía de guerra”, con un gasto excesivo pero donde normalmente no hay inflación. “Cuando termina el conflicto, la situación tiende a complicarse. Y el problema es como uno corrige los excesos del período de guerra. El interrogante es que piensa hacer el Gobierno”, señaló.

Y Roque Fernández, señaló que se perdió la oportunidad de diseñar un plan económico cuando el Gobierno asumió en diciembre del año pasado. “Cuando eso no ocurre, lo que empieza a funcionar es la economía política. Las decisiones económicas que se toman teniendo en cuenta la situación política. Y el 2021 es un año electoral donde la Argentina va a tener muchas complicaciones”, cerró.