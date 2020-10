A pesar de las sucesivas flexibilizaciones sobre el confinamiento, la industria manufacturera todavía no logra recomponerse del impacto de la pandemia del coronavirus. En agosto, casi el 46% de los locales no trabajó normalmente.

De acuerdo a la Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria, que realizó el Indec, en agosto un 54,1% de los locales manufactureros operó normalmente, mientras que 45,9% declaró que no pudo hacerlo de esa manera. El porcentaje que no pudo operar con normalidad está compuesto por un 43,3% que operó parcialmente y por un 2,6% que estuvo sin actividad productiva.

Asimismo, los locales manufactureros que estuvieron sin actividad productiva en agosto se concentraron en “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado”, con 13,1% de los locales sin actividad productiva. También se centraron en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con 4,1% de los locales sin actividad productiva.

En este último caso, se registró el cierre temporal de plantas productivas como consecuencia de la emergencia sanitaria, situación que afectó particularmente a los fabricantes de celulares y televisores. Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, y 25,3% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos, según apuntó el informe.

Los efectos del aislamiento

Por otra parte, hubo un incremento de la proporción de locales manufactureros que declaró que la principal causa fue la falta de personal como consecuencia del aislamiento. En los sectores de “Alimentos, bebidas y tabaco”, “Madera, papel, edición e impresión” y “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico”, el 74%, 66% y 62% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para trabajar.

Entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente, los principales conflictos manifestados fueron “los problemas financieros y la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento”. Más de la mitad de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente indicaron estos dos problemas como de importancia media-alta.

En el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado”, el 70% de los locales que operaron normal o parcialmente indicó la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento como de importancia media-alta, y el 69% de los locales declaró los problemas financieros como de importancia media-alta.

Respecto a la disminución de la demanda externa, un 29% de los locales manufactureros indicó este problema como de importancia media-alta. El sector de “Automotores y otros equipos de transporte” registró la mayor proporción de locales afectados por la menor demanda externa, ya que 43% indicó este problema como de importancia media-alta.

Dentro de los problemas financieros, más de la mitad de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente en agosto apuntó la extensión de los plazos de pago de los clientes como de importancia media-alta.