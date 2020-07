Alberto Fernández defendió la oferta definitiva por la deuda y lanzó una advertencia

Después de que un grupo de bonistas hicieran pública una contraoferta para el pago de la deuda externa argentina, el presidente Alberto Fernández aseguró que la propuesta del Gobierno fue la "posible" y que "es imposible" que el país se mueva de ahí porque el esfuerzo ya fue muy grande. El objetivo, sostuvo, es saldar los compromisos pero sin poner al límite a la sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables.

La contraoferta era conocida, sólo se publicitó, contó Fernández. Implica una mayor demanda y el Gobierno seguirá discutiendo. Sin embargo, el mandatario alertó: "Nosotros hemos hecho la oferta posible y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo que hicimos, que es muy grande. Nos pone al límite. No queremos que hagamos una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables".

En diálogo con la Tv Pública, manifestó que el principal objetivo es sacar de la pobreza a los millones de argentinos que hoy no pueden comer y a los cuales no se les puede seguir exigiendo más esfuerzos. "Cuando decimos que la deuda sea sostenible, quiere decir que la podamos pagar en el tiempo y no a costa de los vulnerables", explicó.

Sin embargo, resaltó que continuarán los diálogos porque el fin último es que el país pueda resolver este problema, "de tal modo que no tenga que discutir más con los acreedores". Y sumó: "Que cada vez que tengan que cobrarle a la Argentina, simplemente cobren".

Consultado por jóvenes de todo el país, aseguró que la propuesta del Gobierno permite comenzar a pagar pero sin dejar de crecer e invertir en el desarrollo nacional. "Por eso, en estos primeros años nuestros compromisos de pago son bajos y en lo sucesivo son razonables pero necesitamos que, en lo inmediato, los recursos que tengamos estén destinados a sacar de la pobreza a los que están ahí, invirtiendo y generando empleo", detalló.

En un comunicado, los bonistas informaron que “el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio (Exchange Group), que colectivamente poseen más de un tercio de los bonos globales en circulación de Argentina y más de un tercio de sus bonos en circulación, se complacen en anunciar que nos hemos unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.