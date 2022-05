Crash y corralito de las cripto: por qué caen Bitcoin y Ethereum y qué puede pasar

Ante el desplome de Bitcoin y las stablecoins como Terra, los analistas se dividen entre los que creen que es un momento más del ciclo y los que ven un punto de inflexión.

Analistas del mundo cripto se dividen entre quienes sostienen que el colapso de los últimos días es simplemente un momento más de ciclo de subas y bajas de las criptomonedas y quienes consideran que a partir de ahora Bitcoin bajará a mínimos históricos y se irá hacia una era más moderada de inversiones en criptoactivos.

En los últimos días, la venta masiva de criptomonedas llevó a que más de 200 mil millones de dólares salieran del mercado cripto. Bitcoin, la moneda virtual de mayor volumen, cayó un 11% y perforó el piso de los 30.000 dólares por primera vez desde 2020.

En paralelo, Ethereum se desplomó un 20%, Solana un 30% y stablecoins como Terra no pudieron mantener su prometida paridad con el dólar, llegando a perder hasta un 98% de su valor.

Por qué está bajando el Bitcoin y colapsan las criptomonedas

Los economistas y expertos coinciden en que la salida masiva de las inversiones en criptomonedas se produjo porque los inversores no obtienen la rentabilidad deseada y buscan mejores oportunidades en otros activos.

"Se empiezan a espantar los que invertían y los que traccionaban no tienen resultado. No tienen garantías, entonces la gente sale a vender criptos", describió Pablo Rutigliano a El Destape, experto en criptomonedas y presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio. De esa forma, el mundo cripto queda en manos de los que él llama "gobernanzas", es decir, grandes inversores con capacidad de mover el mercado y que, tras especular con la baja, ahora vuelven a entrar recomprando activos.

Rutigliano agrega como factor la coyuntura inflacionaria mundial: "Hay un momento en el que la propia demanda que invirtió se cansa y se desgasta. Hay aumentos inflacionarios que hacen que los inversores deban repagar cosas por gastos que tenían y que aumentaron".

Martín Kalos, director de la consultora económica Epyca, suma otra causa: "Obviamente uno de los grandes detonadores de esta baja de las cripto es la suba de tasa de la Fed". "Al final del día, los mercados cripto son activos financieros como cualquier otro. Hay fondos que estaban invertidos en cripto porque pretendían tener ahí una ganancia y al subir la tasa de interés de Estados Unidos prefieren eso como un activo más seguro", añade en diálogo con este portal.

La caída de TerraUSD, las stablecoins y el bloqueo de Binance

En este marco, otro fenómeno más bien inédito de esta semana fue el colapso de las stablecoins, criptomonedas que supuestamente garantizan una paridad con una moneda real, como la UST (Terra) con el dólar. ¿Por qué no cumplieron su promesa?

"(Las stablecoins) cayeron porque no tienen respaldo", afirma Rutigliano. Según él, se debe ver "qué tangibilidad de reserva, conducta de trabajo y garantía" tienen este tipo de monedas virtuales. "Se necesita de regulación", resume.

En este sentido, Kalos explica que en su proceso de crecimiento este tipo de criptomonedas se inflaron hasta pasar a ser respaldadas mediante métodos poco seguros: "Primero las stablecoins intentaron garantizar paridad con convertibilidad, es decir, que por cada stablecoin tenga un dólar de reserva. Pero con su crecimiento, no es viable pensar en que esas empresas (que lanzan las stablecoins) acumulen tantos dólares atrás".

"Entonces empezaron a usar mecanismos alternativos, como algoritmos y arbitrajes con una tercer criptomoneda como Luna. Pero si el precio de Luna baja tanto que no es posible pensar que todos puedan hacerle uso, no hay forma de solventar eso. No hay mecanismo de reaseguro. Esa volatilidad siempre fue un riesgo", agrega Kalos.

Más allá de eso, Santiago Amat, contador experto en criptomonedas, entiende que hay que diferenciar entre stablecoins más y menos seguras. "UST es algorítmica. Puede hacer arbitraje pero no tenía un sustento muy grande. No tiene ningún respaldo fuerte o estable". Al contrario, destaca que la "USD Coin (que tiene paridad con el oro), tiene respaldo y una empresa atrás que responde por contingencias".

En este contexto, Binance, uno de los principales sitios de intercambio cripto, interrumpió sus operaciones y suspendió toda compraventa. Para Amat, esto no es alarmante sino que se trata simplemente de un "problema de sistema" por la congestión ante la salida masiva, y no es un problema de que no tengan liquidez.

Para Rutigliano, al contrario, la conducta de Binance "es una vergüenza porque no da libertad del mercado". "Básicamente no están demostrando la libertad, hicieron un corralito tecnológico", graficó.

¿Colapso definitivo o parte del ciclo cripto?

Ante estas cifras alarmantes, ¿se está ante un punto de inflexión en la era de las criptomonedas o se trata en cambio de un movimiento más del ciclo de subas y bajas?

Amat adhiere a esta última opción. "Hay algo muy cíclico en el tema Bitcoin, que parece que se va a repetir estos cuatro años nuevamente. Antes del halving de Bitcoin en 2020, el mercado fue bajista, pero luego de ese proceso vino una tendencia alcista, que siempre dura dos años. Ahí se pincha la burbuja y viene esta baja, que lleva todo 2022. Se espera que esto siga sucediendo. Que BTC se planche para 2023 y con el nuevo halving en 2024 se viene un ciclo alcista". "Es un ciclo y se lo está respetando tal cual", resume.

Rutigliano cree que los "gobernanzas" del mercado cripto podrán reconstruirlo, pero para "reconstruir valores mínimos, porque no está firme y no hay seguridad". "Es probable que Bitcoin vuelva a niveles históricos, de 10.000 dólares para fin de año", anticipa.

Para Kalos, lo que viene es un mercado cripto más moderado: "Se iban ninguneando los riesgos. Quizás esto sirva para entender mejor que quien pueda decidir sepa que hay riesgos, y que las desregulaciones significan que no hay seguros en estos mercados". "Es probable que, si se aprende la lección, mucha gente tome más recaudos y más controles a futuro, sabiendo que un mercado desregulado tiene muchos atractivos pero significa que no hay una comisión de valores regulándolo detrás", añade.