Créditos hipotecarios UVA para monotributistas: requisitos y condiciones

Los monotributistas pueden acceder a créditos hipotecarios UVA para comprar una vivienda, aunque las condiciones varían de manera significativa entre los bancos. Los principales puntos a considerar son el porcentaje de financiación, el plazo de devolución, la tasa de interés y la forma en que cada entidad evalúa los ingresos del trabajador independiente.

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A diferencia de los empleados en relación de dependencia, quienes facturan bajo el régimen simplificado deben demostrar sus ingresos a través de la documentación de su actividad. Algunas entidades aceptan el monotributo como fuente principal, mientras que otras permiten utilizarlo solamente para complementar un salario.

Otro factor determinante es el ahorro previo: dependiendo del banco, el crédito puede financiar entre el 70% y el 90% del valor de la propiedad en determinadas condiciones. El porcentaje restante debe ser aportado por el comprador.

Créditos hipotecarios en septiembre

Qué requisitos piden para un crédito hipotecario UVA si soy monotributista

Los requisitos no son iguales en todas las entidades. Entre la documentación que pueden solicitar los bancos se encuentran los comprobantes de pago del monotributo ante ARCA, las últimas facturas emitidas y la acreditación de una determinada antigüedad en la actividad. En algunos casos se exige más de un año como monotributista. Con esa documentación, el banco analiza la capacidad de pago y determina el monto máximo al que puede acceder el solicitante.

También se evalúa la relación entre la cuota y los ingresos. En buena parte de las entidades, el pago mensual del crédito no puede superar el 25% de los ingresos considerados. Banco Hipotecario fija ese límite en el 20%, mientras que Macro y BBVA no informan un porcentaje específico.

Cómo acceder a los nuevos créditos

Qué bancos ofrecen créditos UVA para monotributistas

La oferta incluye alternativas con plazos, montos y porcentajes de financiación diferentes. Banco Hipotecario ofrece préstamos de hasta 15 años, por un monto cercano a USD 170.000 y con una financiación que puede alcanzar el 80% de la tasación.

Banco Ciudad extiende el plazo hasta 25 años y ofrece hasta aproximadamente USD 248.000 para primera vivienda. Para otros destinos, el límite informado se reduce a unos USD 70.000.

Brubank, Banco Nación y BBVA tienen alternativas con plazos de hasta 30 años. Brubank presta alrededor de USD 216.000 y puede cubrir hasta el 70% de una primera vivienda; Nación llega al 75%, mientras que BBVA puede financiar hasta el 80% y no establece un tope de monto.

Macro tampoco fija un monto máximo y, para menores de 30 años, puede financiar hasta el 90% del valor. Ese porcentaje puede modificarse de acuerdo con el valor de la operación y la relación del cliente con el banco.

La oferta se completa con Credicoop, Banco del Sol y Comafi. Credicoop ofrece alrededor de USD 141.000 y hasta el 70% de financiación para una primera vivienda; Banco del Sol puede cubrir hasta el 80% sin un límite de monto informado, mientras que Comafi presta aproximadamente USD 246.000 y financia hasta el 75%.

Qué tasas pagan los monotributistas

Uno de los puntos centrales al comparar los créditos es la tasa de interés. En varias entidades, las condiciones resultan diferentes para quienes no acreditan un salario en el banco.

Banco Nación, por ejemplo, contempla una tasa del 6,7% para quienes acreditan haberes, frente al 12% para quienes no lo hacen. Banco Ciudad parte del 7,5% en determinadas líneas para primera vivienda con acreditación y puede llegar al 15% sin esa condición.

En Brubank, las tasas informadas van del 12% al 14%; en Credicoop, del 7,5% al 9%; en Banco del Sol, del 9% al 12,5%; y en Comafi, del 9,5% al 11%. BBVA ofrece tasas de entre 7,5% y 9,5% con acreditación de sueldo y de hasta 11,5% sin ella.

Por eso, además del porcentaje de financiación y el plazo, resulta clave comparar la tasa que efectivamente le corresponde al trabajador independiente según su situación particular.

Qué pasa si el banco exige un sueldo en relación de dependencia

No todas las entidades permiten utilizar el monotributo como única fuente de ingresos. Galicia y Santander requieren que el solicitante tenga ingresos en relación de dependencia, aunque permiten sumar la facturación obtenida por la actividad independiente. Galicia ofrece en esas condiciones un plazo de hasta 20 años, sin tope de monto y con financiación de hasta el 70% de la tasación. La tasa informada es del 9,5% con acreditación de haberes y del 11,5% sin ella.

Santander también ofrece hasta 20 años y una financiación de hasta el 70%, sin un límite de monto informado. Además, permite incorporar los ingresos de un cónyuge o concubino.

En estos casos, la facturación como monotributista sirve para ampliar los ingresos computables, pero no reemplaza el requisito de contar con un salario en relación de dependencia.

Qué tener en cuenta antes de pedir un crédito hipotecario UVA

Antes de iniciar la solicitud, es necesario calcular qué porcentaje del valor de la vivienda cubrirá el banco y cuánto deberá aportar el comprador. Si la financiación alcanza el 70%, por ejemplo, el solicitante tendrá que contar con el 30% restante, además de los gastos asociados a la operación.

A partir de allí, la entidad analiza los ingresos declarados, la capacidad para afrontar la cuota, el monto solicitado y las características de la operación antes de aprobar el préstamo.

Para los monotributistas, por lo tanto, no existe una única condición para acceder a un crédito hipotecario UVA: la conveniencia de cada alternativa dependerá de los ingresos que pueda demostrar el solicitante, el ahorro disponible, el porcentaje de financiación, el plazo y la tasa ofrecida por cada banco.