Dólar blue hoy: el viernes 4 de noviembre no se movió y cerró a $ 287

El Banco Central terminó su participación con ventas por US$ 49 millones para atender la demanda en el mercado. Así, estiró su racha negativa por sexta jornada y desde el viernes 28 inclusive acumula un rojo de U$S 397 millones.

En el cierre de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue no se movió y cerró a $ 287, luego de que el jueves haya descendido cuatro pesos. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubicó en el 82% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 296,393 millones, en futuros MAE US$ 39 millones y en el Rofex US$ 757 millones. El Banco Central terminó su participación de hoy con ventas por US$ 49 millones para atender la demanda en el mercado. Así, estiró su racha negativa por sexta jornada y desde el viernes 28 inclusive acumula un rojo de U$S 397 millones.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 164,99 promedio, con una suba de 17 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se posicionó en los $ 272,60.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación se incrementó levemente 0,1% hasta $ 305,17 y el dólar MEP avanzó 0,3% a $ 293,93. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en un promedio de $ 158,30, con un aumento de 38 centavos con relación al último cierre.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,22% y se ubicaba en 150.802,52 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 10,2%.

En el panel líder local, los papeles de Cresud y Transportadora Gas del Norte anotaban alzas de 6,13% y 2,77%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Ternium lideraba ese lote con un incremento de 10,2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con altibajos, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 1,1%. Así, el riesgo país se ubicaba sin modificaciones en torno de los 2.590 puntos básicos.

Entró en vigencia el dólar turista

Los turistas del exterior que visiten la Argentina y hagan gastos con tarjeta podrán acceder a partir de este viernes al tipo de cambio del dólar MEP, que opera actualmente en 293,39 pesos, en lugar del minorista que lo hace a 156,36, con el que operaban hasta ahora, de manera de facilitar sus operaciones y evitar que acudan a cambiar sus billetes por efectivo en el mercado informal.

Según informó el BCRA a través de la Comunicación “A” 7630, la medida exceptúa de la liquidación en el mercado de cambios los pagos que realicen los "no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior". Entre ellos están incluidos los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluidos los contratados a través de agencias mayoristas o minoristas de viajes y turismo del país, así como los cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre, aérea o acuática.

Con el objetivo de sumar reservas, el Gobierno lanzó un dólar diferencial para turistas extranjeros que lleguen al país. Se trata de un mecanismo a través del cual los turistas utilizarán sus tarjetas de crédito y se liquidarán sus consumos a valor del dólar Bolsa. En el Ministerio de Economía esperan recaudar cerca de 1100 millones de dólares en los últimos dos meses del año.

Según pudo saber El Destape, en lo que va del año ingresaron 2500 millones de dólares por turismo receptivo, pero solo el 15 por ciento fue liquidado en el mercado formal. El dólar diferencial funcionará para todos los consumos que realicen los turistas extranjeros en Argentina, desde la contratación de un paquete turístico hasta una cena en una parrilla. La instrumentación fue muy bien recibida por los representantes del sector turístico.