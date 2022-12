Dólar blue hoy: el jueves 29 de diciembre bajó tres pesos y cerró a $ 354

El Banco Central terminó la jornada de hoy con compras por US$ 539 millones, la segunda mayor compra diaria del año, desde el 29 de junio de este año.

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue marcó una baja de tres pesos y cerró a $ 354, por lo que cortó la racha alcista que había registrado en las últimas jornadas. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100% promedio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 569,537 millones, en futuros MAE US$ 6,4 millones y en el Rofex US$ 1.636 millones. Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 177 millones y el Banco Central terminó la jornada de hoy con compras por US$ 539 millones, la segunda mayor compra diaria del año, desde el 29 de junio de este año.

Según fuentes del mercado, este jueves se observó el ingreso de fondos para inversiones de infraestructura que se sumaron a las ventas de complejo agroexportador, incluyendo al complejo sojero,

Por su parte, el dólar minorista oficial se vendió a $ 183,88 promedio, con una suba de 37 centavos respecto del cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 303,40.



Entre los bursátiles, el dólar contado con liquidación retrocedió 1,5% hasta $ 340,90 por unidad, y el dólar MEP ascendió 1,5% hasta $ 336,56.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a $ 176,74, con un aumento de 34 centavos en relación con el cierre previo. Con solo una rueda para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula suba de $ 1,94, algo por encima de los $ 1,83 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,67% y se ubicaba en 203.925,46 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con guarismos positivos, con alzas de hasta 4,3%. En la misma sintonía, en el panel líder de la bolsa porteña se presentaban mayoría de resultados positivos.

Encabezaban las mejoras las acciones de Cablevisión Holding y Transener con saltos de 3,7% y 2,8%, respectivamente. Las únicas cuatro caídas correspondían a Cresud (-1,1%), Aluar (-1%), Telecom Argentina (-0,4%) y BYMA (-0,3%).

Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaban con rendimientos al alza, con Edenor (4,3%) y Globant (4,3%) al tope de las mejoras, en tanto la única baja se presentaba en Cresud (-0,7%). En el segmento de renta fija, los bonos en dólares mostraban tendencia negativa, con pérdidas de hasta 5,2%.

Asimismo, los títulos en pesos marcaban aumentos de hasta 1,6% y recortes de hasta 1,4%. De esta forma, el riesgo país ascendía 0,2% hasta los 2.159 puntos básicos.