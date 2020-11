La cotización del dólar oficial finalizó este jueves en $ 85,14 en promedio, con una suba de 10 centavos respecto al cierre previo, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) retrocede 2,5%, a $ 145,77, en el tramo final de la rueda. Por su parte, el denominado dólar MEP opera también con un descenso de 2,9%, en $ 141,26 por unidad.

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió siete centavos respecto a la víspera, en $ 79,56. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 110,68 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 140,48.

En tanto, el denominado dólar informal o "blue" operó con un aumento de cuatro pesos, a $166 por unidad. Estimaciones del mercado anticipan compras del Banco Central por unos US$ 80 millones en una jornada de elevado volumen de negocios. El monto operado en el segmento de contado fue de US$ 229 millones y se registraron US$ 139 millones en el sector de futuros del MAE.

BCRA elevó este jueves el rendimiento de las imposiciones en pesos. El Directorio incrementó la tasa mínima garantizada de los plazos fijos, con un rendimiento de 37% TNA (44% TEA) a 30 días para imposiciones de personas humanas menores a $1 millón y para el resto de 34% TNA (39,8% TEA).

También dispuso un incremento de la tasa de interés de la política monetaria para continuar con la estrategia de armonizar los rendimientos en pesos. En ese sentido, elevó dos puntos la tasa de pases pasivos a 7 días, que queda en 36,5% TNA y en un punto los pases a 1 día a 32%. Además, el rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) se incrementa en dos puntos a 38%.