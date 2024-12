Diego Milito se cansó de los buenos modales en Racing y apuntó contra Blanco: "El poder"

Diego Milito se cansó de los buenos modales y apuntó contra Blanco en Racing.

Diego Milito se hartó de los buenos modales en Racing y apuntó con todo contra Víctor Blanco y Christian Devia, sus rivales en las elecciones del domingo 15 de diciembre del 2024. Mediante su cuenta oficial de Instagram (@diegomilito), el ídolo del club de Avellaneda disparó munición gruesa por una decisión en particular que le molestó muchísimo.

Es que la maniobra del oficialismo fue forzar que el partido de local contra River Plate, el último del año, se adelantara al sábado 14 para que no fueran tantos socios a votar. Como el encuentro y los comicios no serán en la misma jornada, se estima que no irá tanta gente a elegir autoridades por lo que significa hacer el doble del traslado en el mismo fin de semana. Como ninguno de los dos elencos tienen chances de salir campeones de la Liga Profesional de Fútbol, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) decidió que el choque sea el sábado 14 de diciembre a las 21.15 horas en el estadio Presidente Perón de la Provincia de Buenos Aires.

De hecho, por ejemplo, existen micros de peñas y filiales del interior del país que llegan al Cilindro pura y exclusivamente cuando juega el equipo dirigido por Gustavo Costas. Ante este panorama, el "Príncipe" explotó y lo hizo saber con un fuerte mensaje en las redes sociales. Sin embargo, remarcó finalmente que tiene confianza en los socios de la "Academia" y las principales encuestas difundidas en las últimas horas ubican al exdelantero arriba en las preferencias con un 56% de los votos contra el 35% del oficialismo. El resto se divide entre la lista de Miguel Jiménez y la opción de "no sabe/no contesta". Con 91.000 socios activos en la actualidad, hay alrededor de 46.000 en condiciones de votar, aunque se estima que sólo la mitad de ellos concurirrán a las urnas.

La furia de Milito vs. Blanco y Devia en Racing: "Son muy evidentes"

En la publicación en Instagram, el exfutbolista de la Selección Argentina se despachó con el siguiente escrito:

Una vez cada cuatro años, los socios de Racing vivimos una jornada única: votamos para expresar qué club queremos construir. Es un momento hermoso donde decidimos el futuro de nuestros colores. Y nos toca hacerlo este domingo. Tanto en el 2014 como en el 2017, las elecciones se realizaron el mismo día del partido. Es la mejor manera de que el socio tenga todas las facilidades para expresarse.

Sin embargo, y demostrando una vez más que el único interés que tienen Devia y Blanco es perpetuarse en el poder, le darán la espalda al hincha y nos harán ir dos veces al estadio en dos días consecutivos. Son muy evidentes: lo único que quieren es que haya la menor participación posible. Ese es el viejo Racing. Y esto es lo que definimos el domingo. Por eso los necesito más que nunca: para terminar con los intereses que perjudican a nuestro escudo. Los abrazo con el corazón, Diego.

¿Cuándo son las elecciones en Racing en 2024?

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre de 8 a 18 horas en el Cilindro de Avellaneda.

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Racing