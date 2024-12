Sturzenegger le bajó el tono a la promesa de Milei de eliminar el 90% de los impuestos: cuáles son los que prometió

El Gobierno aclaró el anuncio del presidente Javier Milei sobre la eliminación del 90% de los impuestos. “Se simplificará el sistema”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de impuestos. "No está hablando de eliminar el 90% cuantitativamente, habla en término de la cantidad de instrumentos", aclaró.

"No estamos hablando de la carga impositiva. Si no, de la cantidad de impuestos. Simplificar es lo más importante. Cuando decimos motosierra profunda, es la idea de motosierra profunda. Cada gasto que hace el Gobierno. Cada peso es un impuestos menos", bajó el tono el ministro de Desregulación a la promesa del Presidente. "Se enfatizó y reforzó las dos grandes ideas, como equilibrio fiscal. Inclaudicable que ordenara la economía de un estado que no gasta más de lo que recauda", sostuvo Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.

El ministro de Javier Milei adelantó cuáles serán los próximos pasos en materia de desregulación. "Está apunando a la baja de impuestos, a la cantidad de impuestos. Este primer año bajó el gasto público 5 puntos; lo podría mapear con el mismo nivel de impuestos. Apunta a simplificar los chicos que aportan y quedarnos con los importantes", detalló el ministro y ex banquero central. "Esto apunta a simplificar la estructura, no la carga impositiva. Si no la cantidad de impuestos. Simplificar los más importantes", agregó el ministro.

Respecto de la competencia de monedas, aseguró que ya se pueden pactar contratos en pesos o dólares. "Ordenar el Estado para que haga las cosas que efectivamente tiene que hacer, y eso se engancha con la reducción de impuestos. Se hablaron temas regulatorios, para llevar una agenda", señaló Sturzenegger.

También hizo referencia al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero dijo que es proceso extenso, en el que primero hay que convencer al presidente electo Donald Trump. Tampoco consideró viable eliminar la coparticipación de los impuestos con las provincias, aunque sostuvo que habría que dar el debate.

Por último, adelantó que se conocerá en las próximas horas un decreto para universidades autónomas para establecer un esquema de control de la administración pública, con la obligación de transparentar el gasto y el sueldo en el funcionamiento de estas instituciones.