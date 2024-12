Atención ARCA (ex AFIP): Milei más que triplicó un impuesto que pagamos todos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) estableció nuevas disposiciones sobre las transferencias de dinero, que se pusieron en marcha desde diciembre. El organismo fiscal indicó que aquellos que no cumplan con ciertos requisitos sufrirán descuentos a la hora de recibir una transferencia, como en el caso de las percepciones de IVA.

La intención es llevar un control más estricto sobre las operaciones financieras, así como de las declaraciones de ingresos de los contribuyentes, que tendrán un efecto inmediato en multas, impuestos y retenciones como herramienta clave de fiscalización.

Este nuevo marco normativo establece que los contribuyentes que no se encuentren bajo un régimen de ARCA, así como los que no presentaron su declaración de ingresos a tiempo podrán estar sujetos a retenciones significativas, incluso superiores al 5% en algunos casos. La retención se encuentra muy por encima del promedio de 1,5% aplicado a quienes están en regla.

La agencia de recaudación podrá cobrar hasta un 5% de Ingresos Brutos, en comparación con el porcentaje habitual que es menor al 1,5%. Sin embargo, existe una forma de evitar este costo adicional y tiene que ver con que el contribuyente tome medidas preventivas. Según el organismo, es crucial consultar a un profesional para verificar el estado fiscal y regularizar la inscripción en los sistemas de ARCA.

Este paso asegura que las transferencias no sean clasificadas como actividades no declaradas y evita las retenciones excesivas. Por otra parte, ARCA aconseja notificar al banco con suficiente antelación si la transferencia no tiene fines comerciales. Este procedimiento ayuda a que las entidades financieras clasifiquen correctamente las operaciones, reduciendo el riesgo de penalizaciones.

En el caso de transferencias entre cuentas propias, se recomienda confirmar que ambas cuentas estén registradas a nombre del mismo titular para evitar posibles errores en el sistema. La clave para evitar problemas con ARCA al realizar transferencias radica en el perfil que tengan las entidades financieras con las que se opera y que dichas operaciones hagan sentido con este. Además, siempre se debe tener la documentación respaldatoria a mano para evitar cualquier inconveniente.