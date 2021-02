Dólar blue hoy: el 10 de febrero bajó un peso y cerró a $ 151

En el promedio de la semana, el dólar blue retrocedió un peso y volvió a los $ 151, luego de trepar a los $ 152 el martes. En contrapartida, el dólar solidario avanzó casi 25 centavos, que lo acercan a los $ 155

En tanto, las cotizaciones financieras operaron de manera dispar. El contado con liqui cerró a $ 152,93 (+0,4%), mientras que el dólar MEP cotizó sin cambios a $ 150,03.

Por su parte, en el segmento del dólar mayorista, las posturas de venta se colocaron a $ 88,36 por unidad, 10 centavos arriba del cierre del martes. A su vez, el promedio minorista entre bancos que realiza el Banco Central se ubicó en los $ 93,82, lo que sumado los impuestos, elevó el valor del dólar solidario hasta los $ 154,81.

El volumen operado en el segmento de contado U$S 153,571 millones, en futuros MAE se negociaron US$ 39 millones y en el mercado de futuros Rofex el monto operado fue de U$S 390 millones.

Mercados financieros

El S&P Merval avanzó 0,1% hasta las 52.319 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cresud (4%), Mirgor (1,9%) y Edenor (1,4%). A contramano, retrocedieron YPF (-1,1%), Sociedad Comercial del Plata (-1,1%) y Central Puerto (-0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Edenor con 1%. También presentaron ganancias Mercado Libre (1,9%), Irsa (1,4%) y Central Puerto (1,2%). Por su parte, cayeron YPF (-3,4%) y Pampa Energía (-0,1%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,3% hasta los 1.455 puntos.