La angustia de los jubilados de Rosario por el recorte de medicamentos del PAMI: "Se acorta la vida"

La decisión del PAMI del gobierno de Javier Milei de recortar los medicamentos para sus afiliados perjudicará a un universo de entre 2 y 3 millones de jubilados. La cifra incluye a los que cobran más de 389.000 pesos, menos de la mitad de una canasta básica para los mayores. Frente a este panorama crítico, el Plenario de Trabajadores Jubilados, que se moviliza todas las semanas al Congreso, llamó a los jubilados a movilizarse a las sedes del PAMI este miércoles a las 12.

Este lunes, el PAMI determinó que algunos de sus afiliados no podrán recibir más remedios gratuitos: ahora deberán solicitar el subsidio social para obtener los remedios con un 100% de bonificación. Entre los requisitos se destaca que deberán cobrar menos de 1,5 haberes mínimos, hoy equivalente a 389.398,14 pesos, y no pueden estar afiliados también a una prepaga. Quienes no cumplan con esas exigencias no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento.

Alternativamente, los afiliados que no cumplan con alguno de esos requisitos, pero a quienes el costo de los medicamentos indicados les represente más que un 15% de sus ingresos, podrán solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción, a través de este link.

En medio del ataque del Presidente contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, Susana Glen, de Alerta Jubilados Rosario, aseguró que "se vive con angustia, se vive mal y se acorta la vida". "Si tengo que mirar para atrás, estamos cada vez peor. Con el gobierno anterior teníamos un vademécum con medicamentos gratuitos que permitían cubrir la salud y si vamos hacia más atrás, el PAMI proporcionaba viajes gratis, una semana de vacaciones a Chapadmalal o Córdoba gratis y lo cubría PAMI. Hoy, eso es impensable", se lamentó Glen.

En ese sentido, explicó que "nadie es rico cobrando 388 mil pesos por mes y la medida del Gobierno es excluyente. Tiene un montón de requisitos. Hay un montón de circunstancias que hacen que no tengan la gratuidad del medicamento. Con un ingreso de 388 mil pesos no se puede vivir y comprar medicamentos”.

En declaraciones a LT8, Glen subrayó que “si ya antes de esta resolución, los jubilados iban a las farmacias y dejaban los medicamentos o compraban nada más que un blister de pastillas, ahora directamente no podrán comprar nada. Creo que esto es parte de un genocidio, el impacto es muy grande". Y advirtió: “A esta altura tendríamos que llevar una vida digna, y no la tendremos nunca".

En relación con los insólitos dichos de Milei sobre que "en dólares el poder adquisitivo de los jubilados voló" desde su asunción, Glen respondió que "la jubilación subió, pero no llega a cubrir el costo de una canasta de artículos básicos. Hay muchos jubilados que están viviendo mal, se alimentan mal, con mucha angustia y estas medidas gubernamentales que se anuncian hacen que se viva peor”.

Medicamentos gratis: cuáles son los requisitos para conseguirlos

Para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, los afiliados al Instituto deberán:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un (1) inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

De no cumplir con los puntos 1) y 2) y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Una vez verificado estos requisitos, el afiliado o afiliada debe realizar el trámite de manera online aquí o de manera presencial en una agencia del Instituto, por la persona afiliada o un apoderado.

Medicamentos gratis para jubilados: dónde realizar el trámite